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集邦科技：三星罷工事件不影響記憶體生產 價格無變化

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

三星（Samsung Electronics）傳出將在6月7號發動罷工，根據市調機構集邦科技（TrendForce）了解，三星本次罷工事件並未對旗下DRAM及NAND Flash生產造成衝擊，也未有出貨短缺情況發生。

同時，本周起截至目前，DRAM和NAND Flash等產品的現貨價格，在罷工宣布前已連日下跌，事件宣布後跌勢也並未有任何變化。

以位元產出市占率來看，2023年三星之於全球DRAM及NAND Flash占比分別是46.8％及32.4％。即便南韓廠區擁DRAM市占率46.8％，NAND Flash市占率17.8％。

但據集邦科技進一步了解，本次罷工對生產不存在衝擊的原因有四。其一，罷工事件屬位於首爾市瑞草區（Seocho）的南韓總部員工參與工會比例較高，該類員工不直接參與工廠生產作業；其二，罷工天數暫定一天，尚屬生產排程的彈性調度範圍。

其三，6月6日（四）為南韓的國定假日，部分員工在罷工計畫前便已申請隔日休假，故工廠生產排程、人力配置在罷工計畫宣布前便已進行調整。最後，半導體工廠依賴自動化生產，實際人力需求低，故後續將不影響記憶體供給。

NAND Flash 罷工

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