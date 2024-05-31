迎戰 Computex 宏碁發表商用 AI PC 新品

隨著台北國際電腦展（Computex 2024）倒數計時，PC品牌大廠宏碁（2353）迎戰下半年傳統旺季，31日發表一連串PC新品，涵蓋商用AI PC、All-in-One、Chromebook等系列產品，周邊裝置亦發表智慧型螢幕、電競螢幕及路由器等。

宏碁今日宣布推出全新TravelMate 商務AI筆記型電腦系列，內建最新一代NPU處理器，除了強化安全性與連線能力外，更為專業人士與管理人員提供更高標準的性能、生產力與機動性。

宏碁亦發表兩款全新Acer Chromebook Plus Enterprise筆記型電腦，支援強大技術及Google AI功能，確保企業、員工以及第一線工作人員皆能享有最新技術，大幅提升雲端工作的效率與安全性。

在一體機部分，宏碁推出兩款全新Aspire All-in-One電腦系列，為日常運算及娛樂提供無縫的AI使用體驗。全新Acer Aspire C系列機種有23.8吋和27吋兩款選擇，能帶來沉浸式的視覺體驗，其智慧協作功能與時尚的多功能設計，適合學生、混合辦公者及家庭等多元使用需求。

在螢幕產品方面，宏碁擴大Predator產品陣容，發表全新三款電競螢幕，滿足專業電競選手和愛好者的日常使用。三款新機型分別為Predator X27U F3、Predator X34 X5和Predator X32 X3，配備明亮鮮豔的OLED面板、高刷新率和極速流暢的性能。

宏碁亦發表全新兩款多功能智慧型螢幕系列，透過打造客製化體驗，滿足各類型消費者需求和生活風格。Acer DA1和Nitro GA1螢幕系列皆分別具有31.5吋和27吋機型，不僅節省空間，更能適用於各式居家環境，化身觀賞串流內容的娛樂中心、處理日常事務的工作站及具備高刷新率且性能穩定的遊戲夥伴。全新機種具備豐富的智慧功能，如無線投影技術，且能透過Multiview同時觀賞不同來源的內容。

此外，宏碁今發表SpatialLabs Eyes 3D雙鏡頭相機，為SpatialLabs 3D立體影像產品陣容再添生力軍。攝影愛好者能透過精巧的3D雙鏡頭相機，拍攝令人嘆為觀止的立體影像，並藉由與SpatialLabs產品系列的完美整合，沉浸式觀賞所捕捉到的3D畫面。

宏碁營運長高樹國表示，SpatialLabs Eyes 3D雙鏡頭相機使宏碁3D立體產品陣容更加豐富完整，為畫面內容的捕捉、創作、顯示與互動提供全方面的解決方案。宏碁期待使用者能透過這款相機，盡情捕捉世界的千姿百態。