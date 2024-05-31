台積電攜手供應商 改良廠房設備電力變壓器、節電減碳

台積電（2330）今日更新ESG電子報，其中提到與供應商合作改造廠房設備的電力變壓器，導入12座先進製程晶圓廠、1座先進封測廠，總計節電6,600萬度、減碳3萬2,000公噸，持續以綠色製造實踐永續價值。

台積電在ESG電子報提到，致力精進能源使用效率，除研發高效能扇葉提升冷卻水塔運轉能效外，有鑑於先進製程技術演進產生的能耗增加，公司進一步與供應商合作改造廠房設備的電力變壓器，在確保供電穩定度不變的前提下，成功將運轉效率由98.3%提升至99%；截至民國113年5月，2,435顆高效率變壓器已導入12座先進製程晶圓廠、1座先進封測廠，總計節電6,600萬度、減碳3萬2,000公噸，持續以綠色製造實踐永續價值。

台積電在ESG電子報提到，除謀求本業最大成就，積極落實節能行動是台積公司強化營運韌性的關鍵之一，預計民國113年第2季完成晶圓二十廠第1期廠區高效率變壓器導入作業，可再年省600萬度電，同時成為新建廠區標準設計，深化綠色營運量能，朝永續共好目標邁進。

減少能量損失，運轉效率再提升

變壓器是由鐵芯及二個獨立的線圈繞組所組成，用於調變電壓以滿足不同設備用電型態，運轉過程會產生一定程度的能量損失，包括鐵芯於磁通變化時導致的「鐵損」，以及電流通過銅線時導致的「銅損」。

因先進製程技術發展使變壓器用量增加，為避免能耗同步上升，台積公司攜手供應商改良變壓器提升運轉效率，針對鐵芯材質採用高導磁性、冷軋壓延方向性的矽鋼片，增加矽鋼片用量以降低磁通密度，減少磁滯損與渦流損；同時，以高導電性材料製作線圈，減少導體電阻及電流密度，並降低一次與二次繞組阻抗損失，進而降低鐵損與銅損比例。