臺南將迎來半導體巨擘 蘇姿丰與陳俊聖 AI 世紀對談

為慶祝臺南400並推動南台灣科技產業邁向新高峰，將於6月7日在大臺南會展中心共同舉辦的「2024南方半導體論壇-南方矽島.人才永續」，聚焦討論南方半導體產業的創新與未來。

其中這場AI世紀對談更邀請到全球半導體界重量級人物和臺南有淵源的AMD（超微）董事長暨執行長蘇姿丰與宏碁（2353）（Acer）董事長暨執行長陳俊聖 ，並由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸擔任主持。這幾位業界翹楚將探討科技、人工智慧（AI）與半導體生態鏈的新機遇，分享他們的卓越領導經驗與洞見。

本次論壇由臺南市政府、南部科學園區管理局、成功大學半導體學院、SEMI國際半導體產業協會、集思會展事業群及大臺南會展中心共同主辦。

上午場論壇主題為「化合物半導體趨勢與應用」和「異質整合與3D封裝」，分別由成大智慧半導體及永續學院院長蘇炎坤和工研院電光所所長張世杰主持。下午場的活動則邀請到沙崙智慧綠能科學城辦公室副主任蔡松伯及南科管理局投資組副組長陳錦裕簡報世界臺南與科技臺南的政策發展方向。

隨後則是重量級講者蘇姿丰博士和陳俊聖進行令人翹足企首的「AI世紀對談」。最後一場壓軸的論壇則以「人才永續，前進大南方」為主題，由104人力銀行副總經理兼職涯教育長王榮春博士主持，並與半導體業界先進們深入探討人才發展與永續議題。

臺南市（人口約188萬）作為南台灣重要科技基地，近年來憑藉半導體產業規模與持續增強的投資力度，吸引了眾多半導體大廠進駐，為台灣發展AI提供重要基礎，並完善半導體產業擴大串連聚落，強化供應鏈韌性，持續提升台灣矽島在全球半導體市場的競爭力。

人才培育與永續發展是提升競爭力的關鍵。成大半導體學院及各大專院校相關科系，致力於培養高階科技及半導體專業人才，顯著提升臺南的半導體產業及科技發展，並強化台灣在全球科技舞台的地位。隨著科技趨勢向人工智慧（AI）和高效能運算演進，臺南的半導體產業前景廣闊。大臺南會展中心也在這一過程中扮演了關鍵角色，成為以貿易之島世界臺南為核心的國際貿易平台，推動台灣矽島人才的永續發展。