仁寶新董座出爐！陳瑞聰確定接班 許介立未接副董事長

金仁寶旗下代工大廠仁寶（2324）31日召開股東大會，會中承認2023年度營業報告書及財務報表，以及年度盈餘分配案。此外，仁寶也於今日完成董監改選，而股東會後隨即召開董事會，並由全體董事一致推舉原副董事長陳瑞聰為新任董事長，並由Anthony Peter Bonadero先生接任總經理。不過外界震驚的是副董事長之位暫時留空，許勝雄獨子許介立並未如預期接任，令外界驚訝不已。

仁寶今日已順利選任第十五屆董事共15席(含獨立董事5席)，任期自2024年5月31日至2027年5月30日止。新任董事名單：陳瑞聰先生、金寶電子工業股份有限公司(代表人：陳威昌先生)、台灣創業投資股份有限公司(代表人：柯長崎先生)、許勝傑先生、許介立先生、斌寶投資股份有限公司(代表人：許吳椿先生)、翁宗斌先生、許炯奇先生、Anthony Peter Bonadero先生、彭聖華先生。而新任獨立董事名單：黃資婷女士、洪水樹先生、沈文忠先生、蔡篤恭先生、張立秋先生。

仁寶也於股東會後召開董事會，全體董事一致推舉原副董事長陳瑞聰先生為新任董事長，並由Anthony Peter Bonadero先生接任總經理。而許勝雄則正式卸下仁寶董事長一職，並順利完成傳承交棒計畫，他期許新任董事及經營團隊們以企業永續為念，秉持「創新、和諧、超越」的精神，持續為公司及股東們創造長期價值。

仁寶指出，新任董事長陳瑞聰在台灣資通訊產業累積逾40年經驗，在他擔任仁寶副董事長及策略長的期間，長期指導公司策略發展，並積極布局仁寶多元化業務及智慧醫療事業。而翁宗斌任總經理期間致力於產品組合優化及獲利改善，在他的領導下，仁寶2023年營業淨利創下過去六年來的新高，未來他將以顧問的角色，繼續為新任管理團隊提供支持與協助。

據悉，新任總經理由人稱Tony的Anthony Peter Bonadero接任，他自2009年加入仁寶，累積管理資歷超過15年，並自2018年起選任為仁寶董事。在加入仁寶之前他曾服務於美商戴爾多年。升任總經理前為仁寶子公司Auscom Engineering Inc.執行副總，並擔任PC事業群的最高主管。他在業務開發、客戶關係、企業創新事務推動上多有建樹。未來他將帶領經營團隊進一步發揮競爭優勢，積極朝向下一個里程碑邁進。