黃仁勳出沒台大校園 校長陳文章送T恤他開心比量

輝達 (NVIDIA) 執行長暨創辦人、台大名譽博士黃仁勳，今天中午無預警出沒台灣大學校園，並在第一活動中心被聞訊而來的台大同學包圍。黃仁勳對於同學索取簽名來者不拒，也熱情和大家寒暄。

黃仁勳拿到台大校長陳文章致贈的NTU T-SHIRT，十分開心拿出來比量。台大師生指出，期盼這幾天能見到黃仁勳穿上NTU T-SHIRT走在街頭。

黃仁勳昨晚在台北市松山區宴請供應鏈重要合作夥伴，他指出，對供應鏈夥伴30年來的感謝，表示他們都是非常要好的朋友。餐敘進行到一半，黃仁勳親切走出來和粉絲、媒體記者打招呼，對簽名和合照要求來者不拒，還大方的請餐廳外的人喝冷飲。

黃仁勳出沒台大校園，校長送T恤他開心比量。圖／取自台大臉書