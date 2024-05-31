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台積電導入高效率變壓器 節電6600萬度

中央社／ 新竹31日電
中部科學園區台積電晶圓15B廠。記者趙容萱／攝影
中部科學園區台積電晶圓15B廠。記者趙容萱／攝影

晶圓代工廠台積電與供應商合作改造廠房設備的電力變壓器，在確保供電穩定度不變的前提下，成功將運轉效率提升至99%，截至今年5月已導入2435顆高效率變壓器，總計節電6600萬度，減碳3.2萬公噸。

台積電在新出爐的ESG（環境、社會責任、公司治理）電子報中指出，變壓器是由鐵芯及2個獨立的線圈繞組所組成，用於調變電壓以滿足不同設備用電型態，運轉過程會產生一定程度的能量損失，包括鐵芯於磁通變化時導致的「鐵損」，以及電流通過銅線時導致的「銅損」。

台積電表示，因先進製程技術發展使變壓器用量增加，為避免能耗同步上升，台積電攜手供應商改良變壓器提升運轉效率，針對鐵芯材質採用高導磁性的矽鋼片，增加矽鋼片用量以降低磁通密度，減少磁滯損與渦流損。

此外，以高導電性材料製作線圈，減少導體電阻及電流密度，並降低一次與二次繞組阻抗損失，進而降低鐵損與銅損比例。

台積電指出，至今年5月已將2435顆高效率變壓器，導入12座先進製程晶圓廠和1座先進封測廠，總計節電6600萬度，減碳3.2萬公噸。

台積電預計第2季完成晶圓20廠第1期廠區高效率變壓器導入作業，可再年省600萬度電，同時成為新建廠區標準設計，深化綠色營運量能。

台積電還攜手供應商在不影響原有製程品質的前提下，使用「無漿料切割技術」切割8吋矽晶圓，今年5月已導入晶圓5廠、晶圓6廠，預計晶圓3廠、晶圓8廠、晶圓10廠完成驗證導入後，每年總計可減少碳化矽（SiC）漿料用量約6000公斤，減碳294公噸。

為擴大綠色效益，台積電持續與供應商合作評估12吋矽晶圓切割應用，預計今年底協助供應商完成12吋矽晶圓無漿料切割機台安裝後進行驗證，估計未來全面導入後每年可再減少碳化矽漿料用量約130公噸，減碳5450公噸。

為強化中小型供應商對環安衛的重視及資源投入，台積電啟動「供應商高階主管環安衛精進計畫」，針對環安衛稽核結果未達期待的原物料供應商進行高階主管輔導培訓，深化環安衛認知並建立主動式安全衛生績效，協助供應商於廠內落實自主管理機制。

台積電指出，至今年5月，共完成17家供應商高階主管訓練，訂定79項主動績效，廠區複核成績平均提升10%，重大缺失率降低85.7%。

台積電 減碳 矽晶圓

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