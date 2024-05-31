仁寶許勝雄傳承交棒 陳瑞聰接董座、Anthony Peter Bonadero任總經理

代工大廠仁寶（2324）31日召開股東會，全面改選董事，會後董事會並推舉由副董事長陳瑞聰接任董座，金仁寶集團董事長許勝雄完成傳承交棒計畫，總經理則由仁寶子公司Auscom Engineering執行副總Anthony Peter Bonadero接任，為國內下游電子代工大廠當中首位外籍總座。

仁寶今日股東會全面改選第十五屆董事共15席（含5席獨立董事），新任董事名單為陳瑞聰、金寶電子代表人陳威昌、台灣創業投資公司代表人柯長崎、許勝傑、許介立、斌寶投資代表人許吳椿、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、彭聖華。

新任獨立董事分別為黃資婷、洪水樹、沈文忠、蔡篤恭、張立秋。

仁寶股東會後召開董事會，一致推舉由陳瑞聰接任董座，許勝雄正式卸下仁寶電腦董事長一職，期許新任董事及經營團隊們以企業永續為念，秉持「創新、和諧、超越」的精神，持續為公司及股東們創造長期價值。

陳瑞聰在台灣資通訊產業累積逾40年經驗，在他擔任仁寶副董事長及策略長期間，長期指導公司策略發展，並積極佈局仁寶多元化業務及智慧醫療事業。

翁宗斌任總經理期間致力於產品組合優化及獲利改善，在其領導下，仁寶2023年營業淨利創下過去六年來新高，未來將以顧問角色，繼續為新任管理團隊提供支持與協助。

新任總經理Anthony Peter Bonadero自2009年加入仁寶，在仁寶的管理資歷超過15年，2018年起選任為仁寶董事。在加入仁寶前，他曾服務於美商戴爾電腦多年，升任總經理前為仁寶子公司Auscom Engineering執行副總，並擔任PC事業群的最高主管。

仁寶指出，Anthony Peter Bonadero在業務開發、客戶關係、企業創新事務推動上多有建樹，未來他將帶領經營團隊進一步發揮競爭優勢，積極朝向下一個里程碑邁進。