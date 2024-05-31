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影／大立光侵權案 德商控：台灣司法機關沒給合理對待

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
大立光遭德商MVTec公司控告盜用光學校正軟體，被害德商MVTec負責人OLAF跨海提告，他受訪時表示，台灣司法機關似乎比較重視犯罪者的保護，對於受害者沒有公平合理的對待。記者黃仲裕／攝影
大立光遭德商MVTec公司控告盜用光學校正軟體，被害德商MVTec負責人OLAF跨海提告，他受訪時表示，台灣司法機關似乎比較重視犯罪者的保護，對於受害者沒有公平合理的對待。記者黃仲裕／攝影

德商MVTec提告鏡頭製造廠大立光涉嫌盜用「HALCON」軟體，今天在台中地院首度開庭，MVTec負責人Olaf 受訪時表示，到目前為止，MVTec沒有在法律上受到公平合理的對待，在台灣做生意已超過二十年了，台灣的司法機關似乎比較重視犯罪者的保護，沒有提供受害者MVTec公平合理的對待。

MVTec負責人Olaf說，他不能理解身為受害人，為什麼不能知道自己被害的詳情、數量以及金額，台灣的司法機關為什麼要把卷宗藏起來，不讓MVTec了解。為什麼在罪證這麼明確之下，台灣的司法機關先考量的，不是讓真相完整呈現，幫助受害者維護權益，爭取賠償，而是刻意去保護加害人，讓他們享受犯罪的成果。Olaf盼台灣司法能從被害人角度出發看待，不要只看到加害人利益，要求有公平合理保護。

大立光 軟體 鏡頭

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