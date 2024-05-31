中磊股東會通過私募引策略投資夥伴 拓展全球據點
電信寬頻設備廠中磊電子今天股東會通過私募案，期望引進策略投資夥伴，為下階段躍升累積動能。董事長王煒表示，將積極拓展全球營運據點，透過各大製造基地彈性產能配置。
王煒指出，中磊持續全球化布局，已成全球一線電信營運商最佳技術夥伴，透過菲律賓、中國、印度、台灣與墨西哥5大製造基地彈性產能配置，提供高附加價值產品及多元應用。除專注科技本業外，提供高附加價值產品及多元應用，持續深耕寬頻技術領域，深化電信產業合作。
中磊統計，2023年營業利益新台幣31.1億元，年增率28.8%；歸屬母公司稅後淨利23.9億元，較2022年成長24.3%，2023年合併每股稅後盈餘（EPS）達9.17元，每股配發現金股利4.9999元。2023年獲利及股利皆為歷史新高，股利已於今年5月3日完成發放`。
展望未來，中磊預期新世代寬頻產品，如高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0標準產品、WiFi 7無線裝置、5G固定接取設備（FWA）固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益將逐漸彰顯。
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