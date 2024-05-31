快訊

一日限定！超商咖啡買7送7、手搖買1送1 週末小確幸快追

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

終於見面！美中防長今在香格里拉對話會晤 2022年以來首次

臺網 TWID 身分識別中心攜手台灣大 推「網站防偽微服務」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

防詐再進一步，臺灣網路認證公司TWCA所屬TWID身分識別中心攜手台灣大哥大（3045），推出「網站防偽微服務」的網路安全加值服務，讓網站識別再升級，與客戶共同守護官網安全，保護消費者。

根據刑事局統計，2023年民眾被詐騙金額高達新台幣88.78億，國內常見詐欺手法為詐騙集團透過投資、解除分期付款或網拍等名義，架設假網站騙民眾點擊連結。

有鑑於假網站難以用肉眼分辨，臺網公司TWID身分識別中心與台灣大攜手合作，推出網站識別「網站防偽微服務」。

臺網副總周芳冠表示，TWID身分識別中心紮根多元身分識別、憑證等信物管理、電子文件簽署及資料共享。憑證總簽發量及市占率均領先同業。TWID身分識別中心進一步拓展身分識別機制，提供網站識別服務，客戶可透過臺網公司的SSL憑證等服務落實網站實名，同時確保每次訂單等資訊安全傳輸。

周芳冠指出，結合TWID實名認證服務、TWCA SSL伺服器憑證、數位簽章，再透過台灣大厚實電信基礎及AI技術偵測疑似假網站、社群等機制，達到「網站實名」及「網站及社群防偽」二大功效，強化客戶網路商譽防護能力。

台灣大資訊長蔡祈岩則表示，台灣大以科技實力打造出台灣電信業界第一套網站防偽偵測服務，幫助企業客戶落實資安防護。這項服務結合自然語言、圖像分類、物件偵測等AI先進技術，每月成功偵測超過20,000筆，近半年來並已成功識別超過八千萬個網域，大幅降低企業風險。這次與臺網公司合作，為中小企業打造高效而低門檻的防偽解決方案，不僅保護了企業商譽，也提升了消費者對企業的信任。

周芳冠進一步說明，準確度近100%的AI偵測，範圍涵蓋網站及社群，雙方合作推出適合中小企業的「網站防偽微服務」，讓中小企業以低成本輕鬆偵測網站及社群，每周提供偵測報告，周報並可以保留作為日後通報內政部警政署165的有力佐證。

TWID身分識別中心自2018年與電信業合作「Mobile ID行動身分識別」以來，於各項政府對民服務如勞保、健保快易通、財資中心以行動門號認證登入綜合所得稅申報，同時也與金融產業合作開展各項民眾有感的數位金融服務。今年報稅季節持續配合財資中心行動電話認證報稅，以及協助提供網站識別機制「網站防偽微服務」，以AI創新方式於前端識別假網站，讓民眾兼具安全及便利的網路環境完成報稅。

AI 台灣大哥大 社群

延伸閱讀

台股高息ETF 再掀換股潮

台灣大揪LINE攻預約服務

報稅要快 國稅局淡水所推手機報稅輕鬆五步驟

3家報稅月美食優惠！ 月底省錢全都靠「頂呱呱8塊炸雞桶、MOS激省三餐應援券、身穿紅藍衣贈就饗套餐」

相關新聞

德商屢高喊侵權 大立光近千字聲明強烈回擊：顯有恐嚇取財之目的

手機鏡頭之王大立光今日發出聲明指出，德商MVTec「屢有媒體爆料、抹黑、散播不實內容，甚有不明人士多次以黑函威脅攻訐本公...

遭大立光侵權仍看不到卷宗 被害德商：損失超過10億

全球最大手機鏡頭製造廠大立光被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署偵辦期間將被害德商遭侵權數量、金額都...

遭大立光侵權 被害德商「對台灣司法失望」籲全世界注意

全球最大手機鏡頭製造廠大立光被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署依違反著作權法等起訴大立光黃姓總處長...

黃仁勳親筆簽名機櫃人氣旺！鴻海 GB200 AI 伺服器引股東圍觀

晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，而代工大廠鴻海（2317）也成功卡位首批搭載該款晶片的台...

秀出握手黃仁勳的可愛漫畫！鴻海透露：與輝達有新合作

鴻海今天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉透露，去年鴻海科技日很榮幸邀請到黃仁勳與鴻海一同宣布三大智慧平...

鴻海股東喊股價衝220元！劉揚偉：不管200還是300 一定朝更高努力

代工龍頭鴻海（2317）31日召開股東大會，董事長劉揚偉現身主持，面對現場有股東喊話，希望股價能衝上220元以上，劉揚偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。