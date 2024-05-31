臺網 TWID 身分識別中心攜手台灣大 推「網站防偽微服務」

防詐再進一步，臺灣網路認證公司TWCA所屬TWID身分識別中心攜手台灣大哥大（3045），推出「網站防偽微服務」的網路安全加值服務，讓網站識別再升級，與客戶共同守護官網安全，保護消費者。

根據刑事局統計，2023年民眾被詐騙金額高達新台幣88.78億，國內常見詐欺手法為詐騙集團透過投資、解除分期付款或網拍等名義，架設假網站騙民眾點擊連結。

有鑑於假網站難以用肉眼分辨，臺網公司TWID身分識別中心與台灣大攜手合作，推出網站識別「網站防偽微服務」。

臺網副總周芳冠表示，TWID身分識別中心紮根多元身分識別、憑證等信物管理、電子文件簽署及資料共享。憑證總簽發量及市占率均領先同業。TWID身分識別中心進一步拓展身分識別機制，提供網站識別服務，客戶可透過臺網公司的SSL憑證等服務落實網站實名，同時確保每次訂單等資訊安全傳輸。

周芳冠指出，結合TWID實名認證服務、TWCA SSL伺服器憑證、數位簽章，再透過台灣大厚實電信基礎及AI技術偵測疑似假網站、社群等機制，達到「網站實名」及「網站及社群防偽」二大功效，強化客戶網路商譽防護能力。

台灣大資訊長蔡祈岩則表示，台灣大以科技實力打造出台灣電信業界第一套網站防偽偵測服務，幫助企業客戶落實資安防護。這項服務結合自然語言、圖像分類、物件偵測等AI先進技術，每月成功偵測超過20,000筆，近半年來並已成功識別超過八千萬個網域，大幅降低企業風險。這次與臺網公司合作，為中小企業打造高效而低門檻的防偽解決方案，不僅保護了企業商譽，也提升了消費者對企業的信任。

周芳冠進一步說明，準確度近100%的AI偵測，範圍涵蓋網站及社群，雙方合作推出適合中小企業的「網站防偽微服務」，讓中小企業以低成本輕鬆偵測網站及社群，每周提供偵測報告，周報並可以保留作為日後通報內政部警政署165的有力佐證。

TWID身分識別中心自2018年與電信業合作「Mobile ID行動身分識別」以來，於各項政府對民服務如勞保、健保快易通、財資中心以行動門號認證登入綜合所得稅申報，同時也與金融產業合作開展各項民眾有感的數位金融服務。今年報稅季節持續配合財資中心行動電話認證報稅，以及協助提供網站識別機制「網站防偽微服務」，以AI創新方式於前端識別假網站，讓民眾兼具安全及便利的網路環境完成報稅。