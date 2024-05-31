集邦：AI 伺服器帶動 估企業用 SSD 營收產值季增兩成

市調機構集邦科技（TrendForce）研究，受到供應商減產影響，自2023年第4季起湧進的大容量訂單需求尚未被完全滿足，加上其他終端產品欲建置低價庫存的採購策略而擴大訂單。

同時，AI伺服器帶動大容量存儲需求明顯成長，部分北美客戶開始擴大採用QLC大容量SSD取代HDD，帶動第1季企業用（Enterprise）SSD採購位元季增逾兩成，在量價齊漲的情況下，2024年第1季企業用SSD營收達37.58億美元、季增62.9％

集邦科技表示，第2季AI伺服器對大容量SSD的需求持續看漲，除了推升第2季企業用SSD合約價格續漲超過兩成，預估第2季企業用SSD營收成長幅度仍有機會續增20％。

由於QLC大容量產品的需求動能明顯優於其他容量，三星（Samsung）及SK集團（包含SK hynix 及Solidigm）集團旗下的Solidigm占有優勢。三星方面，作為北美客戶企業用SSD產品的主要供應商，訂單成長明顯優於其他業者，加上能供應QLC企業用SSD產品，帶動第1季企業用SSD營收達17.82億美元，季增85.4％，而受惠北美需求仍強勁，第2季營收可望再季增三成以上。

SK集團方面，旗下Solidigm長期耕耘QLC企業用SSD產品，隨著AI客戶擴大採用，訂單呈現翻倍成長，帶動第1季企業用SSD營收達11.44億美元、季增49.3％。第2季同樣持續受惠大容量SSD訂單支撐，預估營收可望再成長逾三成。美光（Micron）受惠於量價齊漲，第1季企業用SSD營收達3.74億美元、季增49.4％。

鎧俠（Kioxia）第1季企業用SSD營收達3.26億美元、季增50.1％。第2季持續獲北美客戶訂單支撐，營收有望再季增約兩成。威騰（WD）客群多集中北美，但受限於產品線較侷限，營收僅季增18.1％至1.33億美元。

值得注意的是，威騰也同樣積極爭取大容量存儲產品出貨，未來將會量產162層QLC SSD，甚至為了加速量產PCIe Gen 5 SSD，打破自行開發主控IC慣例，開始與第三方主控廠商共同研發新一代產品，顯示出威騰積極擴大產品規模，支撐企業用SSD產品營收穩定向上。