聯詠股東會／通過配發32元股利 衝刺邊緣 AI、ASIC 市場、強化營運
驅動IC大廠聯詠（3034）31日舉行股東常會，對於後市展望，副董事長王守仁指出，未來營運將會聚焦在系統單晶片（SoC）擴大邊緣AI應用、驅動IC維持領先地位、整合自家矽智財（IP）進攻ASIC晶片、拓展非中國大陸市場以多元化客戶群等四大面向，藉此推動聯詠營運持續上升。
聯詠今日舉行年度股東常會，並通過配發32元現金股利，以今日收盤價593元計算，現金殖利率仍具備5.4％左右不錯水準，同時會中也通過董事席次改選，當中包含三名董事、五任獨立董事，本次特別將女性董事拉高至4席，已經達到總共8席董事中一半水準，全面改善董事席次組成結構。
王守仁對於後市營運展望，他指出，今年營運方針將聚焦四面向，首先為SoC產品擴大邊緣AI應用範疇，其次是驅動IC技術持續保持領先地位，另外亦將整合公司自有IP系統技術，藉此衝刺ASIC晶片市場，最後會拓展非中國大陸市場，以強化客戶多元性。
王守仁補充提到，AI將會刺激許多新功能出現，讓AI手機或AI PC需求帶動新一波市場換機需求，至於聯詠在AI應用將會聚焦在邊緣端市場，例如安防或顯示器等相關市場都將是聯詠鎖定的目標，舉凡是降低功耗、畫值提升等效能都會是聯詠聚焦的重點技術之一。
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