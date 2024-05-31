反擊與德商軟體爭議 大立光再發聲明稿回應

大立光（3008）與德商軟體公司MVTec軟體侵權爭議，31日首度開庭，德商MVTec負在開庭前召開記者會，痛批台中地檢署不公開卷宗，讓公司無法得知實際遭侵權數量，大立光在下午隨即發出聲明稿反擊，強調是MVTec無意續行調解。

大立光表示，自2023年3月間本公司獲悉此軟體爭議以來，即積極與MVTec公司協商，期間更有司法單位安排的正式調解，本公司也積極參與。然MVTec公司卻逕自終止協商。地檢署5月22日新聞稿也證實是MVTec無意續行調解。

於此同時，卻不僅屢有媒體爆料、抹黑、散播不實內容，甚有不明人士多次以黑函威脅攻訐本公司代表人，顯有恐嚇取財之目的。事實上，本公司向來秉持誠意解決爭議，雙方去年於同意資訊保密前提下，本公司也對原廠開誠布公，提供詳細資訊供原廠代表人Olaf Munkelt參酌。詎料原廠仍捨正道而不行，利用媒體攻擊本公司甚至地檢署，如今更公然向法院施壓，意圖干擾司法公正審理。

大立光表示，公司向來循正當途徑解決爭議，然過程中公司不斷受到恐嚇騷擾，如2023年3月本公司代表人收到不明人士的恐嚇郵件，信中載明「以其人之道，還治其人之身」等惡意威脅；翌日就收到德國原廠代理人存證信函，暗示有「關鍵證人」向其提供本公司內部資訊；另檢調於2023年8月至公司調查後不久，更有自稱為本事件「證人」之不明人士，持嚴重誤導及虛妄不實內容，大肆渲染。對此，本公司已採取法律行動，捍衛公司及股東權益。

偵查期間，地檢署安排兩公司於法院進行調解，卻在頗有進展之際，德國原廠片面表示「拒絕續行調解」，方致調解被迫終止。

有媒體報導本公司拒不和解，並非實情。甚至，公司代表人等又馬上收到恐嚇信件，指名恫嚇：「林恩平還在躲？要躲到何時？」；而後更第三度寄發郵件恐嚇本公司人員人身安全，可見有心人士欲聯合圍堵、逼迫本公司就範之意圖顯露無遺。加諸近日又陸續出現蓄意詆毀本公司之不實報導，其行文筆法與敘事風格與去年（2023年）8月刊登之不實報導極為相似，彼此恐有關聯。針對所涉及不法恐嚇、洩密、不實爆料或其幕後指使者，經本公司初步掌握必當向檢調單位提出告發。

大立光表示，本事件因涉及本公司及德國原廠高度機密之營業秘密，本公司聲請就機密資料限制不公開，合於刑事訴訟法及營業秘密法規定，地檢署5月22日新聞稿已提出說明。

大立光重申，對地檢署就本公司代表人為不起訴處分之高度尊重。另就本公司及員工遭起訴部分，本公司將秉持向來正派經營理念，全力協助司法機關還原真相，捍衛本公司及員工權益，更維護股東權益。