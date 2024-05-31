黃仁勳親筆簽名機櫃人氣旺！鴻海 GB200 AI 伺服器引股東圍觀
晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，而代工大廠鴻海（2317）也成功卡位首批搭載該款晶片的台系代工夥伴名單，對此，鴻海今日於土城總部召開股東大會，公司為慶祝集團50周年，也將在總部1樓規劃股東會特展，並實際展出最新的GB200 AI伺服器，而此次實際展出的機櫃，上面留有「AI教父」黃仁勳親筆簽名，吸引大批粉絲圍觀、並爭相與該機櫃進行合影。
據悉，輝達旗下最新GB200晶片又被稱為「地表最強的AI晶片」，該款晶片主要是搭載2顆B200 GPU及Grace CPU晶片封裝而成，擁有極為龐大的運算效能，並在市場擁有極高的討論熱度。而輝達日前公布之合作代工廠名單，包括鴻海旗下富士康、英業達、和碩、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎、華碩、永擎、技嘉等8家台廠，以及長年在伺服器領域攜手合作的美國企業夥伴美超微，共計9家業者。
由於今年為鴻海集團成立至今的第50年，公司特地在總部1樓架股東會特展，除實際展出最新的GB200 AI伺服器、低軌衛星實體模型，並設計「50周年時光走廊、電動車靜態秀、數位健康產品體驗、智慧城市運用互動、數位化3D風扇組」等一系列展品。吸引市場投資人的熱情合影及股東們的熱烈討論。
事實上，黃仁勳以及鴻海、擁有不錯的交情，雙方在伺服器等方面有多個合作，而旗下最新超級AI伺服器DGX GB200也即將在下半年開始量產，而GB200系列產品將以Rack形式出貨，目前粗估的訂單量就高達5萬櫃，預計營收貢獻可達2.5兆至3.0兆元。鴻海目前已手握DGX GB200系統機櫃三大類新品（分別為：DGX NVL72、NVL32、HGX B200），可說是是平台世代交替的大贏家。
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