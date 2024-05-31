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黃仁勳親筆簽名機櫃人氣旺！鴻海 GB200 AI 伺服器引股東圍觀

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達GB200 AI伺服器。記者吳康瑋／攝影
輝達GB200 AI伺服器。記者吳康瑋／攝影

晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，而代工大廠鴻海（2317）也成功卡位首批搭載該款晶片的台系代工夥伴名單，對此，鴻海今日於土城總部召開股東大會，公司為慶祝集團50周年，也將在總部1樓規劃股東會特展，並實際展出最新的GB200 AI伺服器，而此次實際展出的機櫃，上面留有「AI教父」黃仁勳親筆簽名，吸引大批粉絲圍觀、並爭相與該機櫃進行合影。

據悉，輝達旗下最新GB200晶片又被稱為「地表最強的AI晶片」，該款晶片主要是搭載2顆B200 GPU及Grace CPU晶片封裝而成，擁有極為龐大的運算效能，並在市場擁有極高的討論熱度。而輝達日前公布之合作代工廠名單，包括鴻海旗下富士康、英業達、和碩、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎、華碩、永擎、技嘉等8家台廠，以及長年在伺服器領域攜手合作的美國企業夥伴美超微，共計9家業者。

由於今年為鴻海集團成立至今的第50年，公司特地在總部1樓架股東會特展，除實際展出最新的GB200 AI伺服器、低軌衛星實體模型，並設計「50周年時光走廊、電動車靜態秀、數位健康產品體驗、智慧城市運用互動、數位化3D風扇組」等一系列展品。吸引市場投資人的熱情合影及股東們的熱烈討論。

事實上，黃仁勳以及鴻海、擁有不錯的交情，雙方在伺服器等方面有多個合作，而旗下最新超級AI伺服器DGX GB200也即將在下半年開始量產，而GB200系列產品將以Rack形式出貨，目前粗估的訂單量就高達5萬櫃，預計營收貢獻可達2.5兆至3.0兆元。鴻海目前已手握DGX GB200系統機櫃三大類新品（分別為：DGX NVL72、NVL32、HGX B200），可說是是平台世代交替的大贏家。

輝達GB200 AI伺服器。記者吳康瑋／攝影
輝達GB200 AI伺服器。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳在GB200 AI伺服器留下親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳在GB200 AI伺服器留下親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達GB200 AI伺服器。記者吳康瑋／攝影
輝達GB200 AI伺服器。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳在GB200 AI伺服器留下親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳在GB200 AI伺服器留下親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳在GB200 AI伺服器留下親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達創辦人黃仁勳在GB200 AI伺服器留下親筆簽名。記者吳康瑋／攝影
輝達GB200 AI伺服器。記者吳康瑋／攝影
輝達GB200 AI伺服器。記者吳康瑋／攝影

晶片 股東會 鴻海

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