上銀：下半年訂單業績緩步加溫 今年獲利看增
傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，第2季營運可較第1季佳，下半年訂單和業績可緩步加溫，目標逐季緩步上升，某些滾珠螺桿規格產品交期超過3個月，今年業績獲利目標比2023年好。
上銀上午在台中舉行股東會，卓文恒表示，2023年相較2022年和2021年表現不佳，上銀持續開發線軌和螺桿新品，包括智慧螺桿、智慧線軌、晶圓機器人、迴轉工作台等，儘管工具機產業景氣待觀察，未來多軸化和複合化產品是未來趨勢。
展望下半年營運，卓文恒會後接受媒體採訪指出，2023年11月開始出貨量逐步好轉，今年4月和5月看起來出貨量較2023年同期增加，目前出貨穩定，量緩步上升，預期下半年訂單和業績可緩步加溫。
展望今年營運，卓文恒重申，今年目標逐季緩步上升，今年業績獲利目標要比去年好。
卓文恒表示，某些滾珠螺桿規格產品交期超過3個月，若產品量多，上銀會採取加班方式消化訂單，客戶不會接受太長交期產品，控制庫存，相關滾珠螺桿產品以精密定位應用產業為主。
從應用來看，卓文恒指出，半導體設備、精密自動化、基礎建設大型設備等，過去幾個月拉貨力道相對持穩。
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