快訊

一日限定！超商咖啡買7送7、手搖買1送1 週末小確幸快追

2025行事曆搶先看！請假攻略懶人包：6個3天以上連假 爽放9天「這樣請」

終於見面！美中防長今在香格里拉對話會晤 2022年以來首次

上銀：下半年訂單業績緩步加溫 今年獲利看增

中央社／ 台北31日電

傳動元件大廠上銀董事長卓文恒今天表示，第2季營運可較第1季佳，下半年訂單和業績可緩步加溫，目標逐季緩步上升，某些滾珠螺桿規格產品交期超過3個月，今年業績獲利目標比2023年好。

上銀上午在台中舉行股東會，卓文恒表示，2023年相較2022年和2021年表現不佳，上銀持續開發線軌和螺桿新品，包括智慧螺桿、智慧線軌、晶圓機器人、迴轉工作台等，儘管工具機產業景氣待觀察，未來多軸化和複合化產品是未來趨勢。

展望下半年營運，卓文恒會後接受媒體採訪指出，2023年11月開始出貨量逐步好轉，今年4月和5月看起來出貨量較2023年同期增加，目前出貨穩定，量緩步上升，預期下半年訂單和業績可緩步加溫。

展望今年營運，卓文恒重申，今年目標逐季緩步上升，今年業績獲利目標要比去年好。

卓文恒表示，某些滾珠螺桿規格產品交期超過3個月，若產品量多，上銀會採取加班方式消化訂單，客戶不會接受太長交期產品，控制庫存，相關滾珠螺桿產品以精密定位應用產業為主。

從應用來看，卓文恒指出，半導體設備、精密自動化、基礎建設大型設備等，過去幾個月拉貨力道相對持穩。

上銀 股東會 貨量

延伸閱讀

國巨產線完整...大廠青睞

國道一號嘉義民雄路段3車連環撞 疑有輛載晶圓貨車翻覆

日圓持續貶值 機械公會理事長表示…高階訂單都被日商搶光

獨／退役女士官監工「坑」走陸官2機具變賣 檢憲調查

相關新聞

德商屢高喊侵權 大立光近千字聲明強烈回擊：顯有恐嚇取財之目的

手機鏡頭之王大立光今日發出聲明指出，德商MVTec「屢有媒體爆料、抹黑、散播不實內容，甚有不明人士多次以黑函威脅攻訐本公...

遭大立光侵權仍看不到卷宗 被害德商：損失超過10億

全球最大手機鏡頭製造廠大立光被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署偵辦期間將被害德商遭侵權數量、金額都...

遭大立光侵權 被害德商「對台灣司法失望」籲全世界注意

全球最大手機鏡頭製造廠大立光被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署依違反著作權法等起訴大立光黃姓總處長...

黃仁勳親筆簽名機櫃人氣旺！鴻海 GB200 AI 伺服器引股東圍觀

晶片大廠輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200，而代工大廠鴻海（2317）也成功卡位首批搭載該款晶片的台...

秀出握手黃仁勳的可愛漫畫！鴻海透露：與輝達有新合作

鴻海今天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉透露，去年鴻海科技日很榮幸邀請到黃仁勳與鴻海一同宣布三大智慧平...

鴻海股東喊股價衝220元！劉揚偉：不管200還是300 一定朝更高努力

代工龍頭鴻海（2317）31日召開股東大會，董事長劉揚偉現身主持，面對現場有股東喊話，希望股價能衝上220元以上，劉揚偉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。