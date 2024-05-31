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鴻海股東會／夏普董事會改選 劉揚偉：鴻海將扮演更積極角色

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者吳凱中／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳凱中／攝影

鴻海（2317）集團轉投資日商夏普（Sharp）旗下大阪堺工廠（SDP）營運逆風，市場關注，身為大股東的鴻海如何解決？對此，鴻海董事長劉揚偉31日指出，在夏普的董事會及經營團隊上，鴻海將扮演更積極角色，但經營層則將以當地人為主。

鴻海今日舉行股東會，針對夏普相關議題，劉揚偉表示，鴻海目前是從一個大股東角度，協助提醒夏普的經營團隊。至於後續相關問題則需要夏普經營團隊回應。

劉揚偉透露，在6月下旬夏普股東會之後，將會有新的董事與經營團隊形成。預期2025年在董事與經營團隊上，鴻海將扮演更為積極的角色。屆時，可能就能針對相關議題進行回應。

劉揚偉先前指出，堺工廠將轉型為人工智慧AI資料中心。劉揚偉今日表示，當初夏普投入面板產業，有其時機上與選擇上的原因；當時選擇了面板，從當初的環境來看，是沒錯的。而且初期的投資也算成功。

劉揚偉提到，但後來市場轉變，夏普在相關應對處理上不夠快，所以一直到最近才做了一些處置。而這些處置，也因為這些改變，讓原本可能是負擔的原因反而成為優點。

他舉例，像是以前面板生產時，夏普簽了大規模的電力長期合約，不過因為沒有生產，所以電費就變成浪費。不過，轉型成為數據中心之後，將會產生大量的電力需求，而穩定的電力供應，就成為優點。

劉揚偉 夏普 鴻海

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