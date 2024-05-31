鴻海股東會／電動車 Model B 將量產 董座：最快今年底開放預訂
汽車產業近年不斷朝向電動化、智慧化發展，其中，台廠在電動車市場中，則以鴻海（2317）的佈局最早，而鴻海今（31）日於土城總部召開股東大會，董事長劉揚偉透露，旗下最新的電動車「Model B」已開完成，目前即將正式步入量產，而公司將於今年年底至明年初，開放接受大家來預訂，至於目前現有的Model C不僅已拿下台灣電動車4月銷售冠軍，全年出貨量可望超過1萬台，營收目標超過百億元。
對此，鴻海集團持續深耕電動車市場，並且光是憑自己之力，就至少開發出五款電動車（EV），面對市場發展前景，公司認為，車用領域也已成為各大車廠及晶片設計業者的兵家必爭之地，而鴻海早在幾年前就已跨足開發電動車，近年也是不斷邁步前進，根據近日發布的致股東報告書顯示，公司今年將繼續聚焦2大成長動能，並視「AI伺服器、電動車」為今年主要的營收成長助力。
事實上，鴻海自2022年在「鴻海科技日」上宣布將推出Model B跨界休旅電動車後，就持續引發市場目光的關注，隨著產線不斷發展，鴻海如今宣布即將量產的消息，也讓市場民眾全嗨翻。而除了Model B之外，剛拿下台灣電動車4月銷售冠軍的Model C，前4個月的交付量已經超過1,500輛，未來將加快交付的速度，預計在今年第三季前，可以完成交付目前所有在手的訂單。至於目前已投入台灣各縣市公共運輸的Model T，目前產能已經不能滿足市場的需求。為了提高產能，高雄橋頭廠已經在上個月動土，明年第三季將會開始生產出貨。
鴻海多年來事業版圖不僅已涵蓋電腦、伺服器、遊戲機和手機等領域，更憑藉著自己擘劃的「智慧製造、智慧電動車、智慧城市平台」三大平台策略，不僅成功推出臺灣首部國產電動車「Luxgen n7」，連自產電動巴士Model T，也如火如荼的大量生產、導入各縣市的公車網路來使用，就連董座劉揚偉都直言，旗下電動車無論在品質、成本、速度等方面，都讓他覺得相當有競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言