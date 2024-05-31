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夏普6月改選董事 鴻海劉揚偉：經營角色更積極

中央社／ 台北31日電

鴻海董事長劉揚偉今天表示，6月後鴻海轉投資的日本夏普（Sharp）將有新屆董事會，鴻海將積極參與夏普經營事業，扮演更積極角色。

鴻海上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，大約10時38分結束，股東會通過每股配息新台幣5.4元，創上市掛牌以來新高，會後劉揚偉接受媒體採訪。

小股東和記者均提問鴻海轉投資日本夏普是否會繼續認列虧損，以及未來夏普轉型布局，劉揚偉指出，鴻海目前只能以大股東身分建議提醒，相關問題需要夏普經營團隊回答。

不過劉揚偉透露，今年6月下旬夏普股東會將有新的董事和經營團隊形成，6月後新的夏普董事會，鴻海將有更具體的法律依據，參與夏普經營事業，2025年鴻海在新屆夏普董事和經營團隊，會扮演更積極角色。

劉揚偉指出，目前觀察，鴻海認列夏普虧損將結束，未來不會認列夏普更大規模虧損。

展望夏普旗下大阪堺工廠（SDP）轉型人工智慧AI數據中心，劉揚偉指出，當時堺工廠選擇面板事業是正確的選擇，但是產業環境變化，「時不我予」，需要更快變革，目前改革時間較晚，但「改總比不改好」。

他指出，夏普應轉型為輕資產企業，業務從以往的品牌和裝置各半，日後將專注品牌事業，布局生成式AI（Gen-AI），堺工廠轉型為AI數據中心，夏普整體產品線串聯家、人、車等領域。

劉揚偉舉例，以往夏普成為負擔的原因，現在已成為優點，之前堺工廠簽訂面板電力長期合約，現在轉型為AI數據中心，相關電力可供AI數據中心使用，反而變成優點，未來夏普會有更多的競爭優勢和合作規劃。

產業人士透露，最快6月上旬夏普將公布董事候選名單，規劃每年改選董事。

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