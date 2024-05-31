陳俊聖：AI PC浪潮一波波 宏碁都會站在浪頭上

宏碁今天舉行股東常會，董事長陳俊聖表示，AI PC已經在出貨，宏碁每一波浪潮都會站在浪頭上，應該把更多重點放在應用端，包括將生成式AI技術導入智慧交通、家電、醫療或資安等應用，宏碁都有投入參與。

陳俊聖表示，這波生成式AI浪潮，台灣因為硬體比較強，大家都把注意力聚焦在半導體、伺服器或AIPC等硬體上；但就像上個世紀末的網際網路（Internet），一開始也是從硬體先發酵，真正最具價值是接下來的應用和商業模式發展，綜觀全世界幾家市值最高的公司，很多都是利用網際網路發展出新商業模式。

至於AI PC，陳俊聖重申接下來浪潮會一波接一波，宏碁每一波都會站在浪頭上。微軟已經籌組「Copilot+ PC」生態圈，包括高通（Qualcomm）、英特爾（Intel）、超微（AMD）等晶片廠，接下來會陸續推出AI PC晶片。晶片一出來，各大電腦廠就會推出相對應的產品，頂多差個1週、2週。

陳俊聖認為，AI PC的大趨勢已經成型，將來AI運算功能會變成電腦的標配，這個「將來」很快就會發生，大家關心AI PC的市場滲透率，同樣意義不大。

「重點是要拿AI來幹嘛？」陳俊聖指出，生成式AI會顛覆大家使用電腦的習慣，以前是大家有問題，上網搜尋（Search）找答案，未來會變成詢問（Ask），只要輸入一些指令，電腦就會幫你跑出文字、圖像和影音等解答。

面對AI浪潮，陳俊聖強調，「宏碁不只有AIPC」，宏碁這幾年積極培養小金虎，包括子公司宏碁智通聚焦智慧交通、宏碁智醫鎖定智慧醫療、宏碁智新推出空氣清淨機等白色家電、宏碁資訊提供資安解決方案等，未來AI會導入這些相關應用，有機會發展出各種新商業模式。

宏碁去年受PC市場清庫存影響，全年營收新台幣2413億元，年減12.3%；稅後純益49.31億元，年減1.4%，換算每股純益1.64元。今天股東會通過每股配發現金股息1.6元，股利配發率高達97.5%。