仁寶股東會／陳瑞聰：將在 AI 伺服器領域全速前進 目標成為前三大廠

代工大廠仁寶（2324）31日召開股東會，副董事長陳瑞聰表示，仁寶最大的遺憾是在這波伺服器跟AI伺服器領域，確實落後同業很多，未來會全速前進、投入資源迎頭趕上，目標成為前三大廠商。

仁寶今日股東會全面改選董事，隨後並將召開董事會推選新任董座，接任董座呼聲最高的副董事長陳瑞聰，會後受訪談及仁寶集團未來發展方向。

陳瑞聰說，仁寶最大的遺憾是在這波伺服器跟AI伺服器領域，確實落後同業很多，使我們在電子五哥裡面，確實漸漸的排名非常後面。他坦言，看到輝達執行長黃仁勳邀約晚宴，電子四哥都到齊，仁寶沒在裡面，心裡很有感。

對於未來營運展望，陳瑞聰說，目前設下的兩大目標，首要是經營團隊會在三年內，在AI伺服器領域迎頭趕上，第二則是積極強化車用電子、5G通訊、智慧醫療及再生醫療等。

陳瑞聰表示，這幾年伺服器團隊已經建構將近600多人的研發團隊，但方向可能未瞄準靶心，未來會加強補足AI伺服器研發動能，包括水冷式散熱、電源及測試等面向。

陳瑞聰認為，AI伺服器市場才剛起飛，未來五至七年商機還是很大，將會全速前進，投入更多資源，目標成為產業前三大廠商。

陳瑞聰說，未來併購方向與策略上，資源將全力集中AI伺服器領域，在水冷系統等技術上，尋求更多併購機會或國外合作夥伴。

對於未與黃仁勳會面，陳瑞聰坦言對此「感到遺憾」，他說，早期在PC時代仁寶也與輝達很熟，AI PC方面也是早期研發夥伴，AI伺服器未在策略夥伴行列，會力拚短時間內扭轉這個局面。