快訊

英勇救人高中生下午可出院 母不捨：兒子太衝動但讓她窩心

大陸再中止ECFA關稅減讓 劉大年：兩岸僵局不解 報復措施會一波接一波

國會改革延燒至修憲廢監察院 恐成藍白合作第一道障礙

仁寶股東會／陳瑞聰：將在 AI 伺服器領域全速前進 目標成為前三大廠

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導
仁寶31日召開股東會。記者林薏茹／攝影
仁寶31日召開股東會。記者林薏茹／攝影

代工大廠仁寶（2324）31日召開股東會，副董事長陳瑞聰表示，仁寶最大的遺憾是在這波伺服器AI伺服器領域，確實落後同業很多，未來會全速前進、投入資源迎頭趕上，目標成為前三大廠商。

仁寶今日股東會全面改選董事，隨後並將召開董事會推選新任董座，接任董座呼聲最高的副董事長陳瑞聰，會後受訪談及仁寶集團未來發展方向。

陳瑞聰說，仁寶最大的遺憾是在這波伺服器跟AI伺服器領域，確實落後同業很多，使我們在電子五哥裡面，確實漸漸的排名非常後面。他坦言，看到輝達執行長黃仁勳邀約晚宴，電子四哥都到齊，仁寶沒在裡面，心裡很有感。

對於未來營運展望，陳瑞聰說，目前設下的兩大目標，首要是經營團隊會在三年內，在AI伺服器領域迎頭趕上，第二則是積極強化車用電子、5G通訊、智慧醫療及再生醫療等。

陳瑞聰表示，這幾年伺服器團隊已經建構將近600多人的研發團隊，但方向可能未瞄準靶心，未來會加強補足AI伺服器研發動能，包括水冷式散熱、電源及測試等面向。

陳瑞聰認為，AI伺服器市場才剛起飛，未來五至七年商機還是很大，將會全速前進，投入更多資源，目標成為產業前三大廠商。

陳瑞聰說，未來併購方向與策略上，資源將全力集中AI伺服器領域，在水冷系統等技術上，尋求更多併購機會或國外合作夥伴。

對於未與黃仁勳會面，陳瑞聰坦言對此「感到遺憾」，他說，早期在PC時代仁寶也與輝達很熟，AI PC方面也是早期研發夥伴，AI伺服器未在策略夥伴行列，會力拚短時間內扭轉這個局面。

AI 伺服器 陳瑞聰

延伸閱讀

仁寶AI伺服器拚電子五哥前3 陳瑞聰遺憾未見黃仁勳

黃仁勳五大美食足跡聲量揭曉！最愛逛的「夜市」是它

黃仁勳宴請供應鏈！這家台菜憑「這項特色」雀屏中選

中職／黃仁勳6月1日為龍隊開球 史上身價最高開球嘉賓

相關新聞

遭大立光侵權仍看不到卷宗 被害德商：損失超過10億

全球最大手機鏡頭製造廠大立光被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署偵辦期間將被害德商遭侵權數量、金額都...

遭大立光侵權 被害德商「對台灣司法失望」籲全世界注意

全球最大手機鏡頭製造廠大立光被控盜用德商MVTec的「HALCON」軟體，台中地檢署依違反著作權法等起訴大立光黃姓總處長...

秀出握手黃仁勳的可愛漫畫！鴻海透露：與輝達有新合作

鴻海今天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉透露，去年鴻海科技日很榮幸邀請到黃仁勳與鴻海一同宣布三大智慧平...

鴻海股東喊股價衝220元！劉揚偉：不管200還是300 一定朝更高努力

代工龍頭鴻海（2317）31日召開股東大會，董事長劉揚偉現身主持，面對現場有股東喊話，希望股價能衝上220元以上，劉揚偉...

68%受訪者曾用ChatGPT寫履歷 但有三大NG

輝達執行長黃仁勳來台，再創AI旋風，ChatGPT已成為職場日常。104人力銀行透過官方頻道IG(104jobbank....

仁寶股東會／陳瑞聰：將在 AI 伺服器領域全速前進 目標成為前三大廠

代工大廠仁寶（2324）31日召開股東會，副董事長陳瑞聰表示，仁寶最大的遺憾是在這波伺服器跟AI伺服器領域，確實落後同業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。