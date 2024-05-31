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原相第2季營運看增 電競滑鼠、遊戲機出貨旺

中央社／ 新竹31日電

感測晶片廠原相今天召開股東常會，決議通過每股配發4.58887776元現金股利。原相預期，第2季在電競滑鼠晶片及遊戲機感測模組出貨強勁成長帶動下，業績應可優於第1季，下半年營運表現將優於上半年。

原相指出，電競滑鼠第2季市場需求順利回溫，將帶動整體滑鼠晶片業績較第1季成長；遊戲機感測模組客戶拉貨動能回升，第2季相關產品業績也將強勁成長，推升第2季整體營收進一步攀高。

原相4月營收約新台幣6.4億元，創30個月新高，年增30.96%；累計前4月營收23.9億元，較去年同期大幅增加51.7%。

法人預期，隨著產品組合變化，電競滑鼠晶片比重提升，加上成本優化效益，原相第2季毛利率應可優於第1季57.21%水準，不排除有機會挑戰6成新高水準。

原相預期，下半年為傳統營運旺季，業績表現應可優於上半年。法人預估，原相今年營收將逾70億元，增加2成以上水準。

日本任天堂是原相遊戲機感測器主要客戶，隨著任天堂將在2025年3月以前推出新款遊戲機，法人預期，原相營運可望受惠新機效應，為未來注入成長動能。

原相 營收 遊戲機

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