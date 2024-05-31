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仁寶AI伺服器拚電子五哥前3 陳瑞聰遺憾未見黃仁勳

中央社／ 台北31日電

代工廠仁寶今天舉行股東常會並進行董事改選，啟動傳承交棒，外界呼聲最高將接任董事長的現任副董事長陳瑞聰說，仁寶最大遺憾是在AI（人工智慧）伺服器落後同業很多，在電子五哥排名漸漸落後，未來會集中資源迎頭趕上，希望擠進AI伺服器前3名。

對於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨晚宴請供應商、仁寶卻未受邀參與，沒有機會與黃仁勳見面，陳瑞聰也感到遺憾，並強調會在短時間內扭轉局面。

仁寶今天股東會改選董事，現任董事長許勝雄未列入董事改選名單，將卸任董事長；新任董事長人選預計於董事會通過後公布。

許勝雄接受媒體採訪表示，他與陳瑞聰共事40年，集團面臨很多考驗，兩人一起克服所有問題和困難，協助公司營運更正常化。他說，陳瑞聰的企圖心和執行力都非常強，應該有辦法延續仁寶的好文化，更重要的是陳瑞聰心胸開闊，能讓更多有能力和理想的員工在這個園地開花結果。

談到對獨子許介立的安排，許勝雄稱讚許介立很認真，要去塑造自己的天地，目前許介立已接掌集團旗下康舒，會慢慢期待他能接棒負責其他公司。

陳瑞聰指出，仁寶最大遺憾是在這一波伺服器和AI伺服器熱潮，確實落後同業很多，使得仁寶在電子五哥裡面的排名漸漸落後。

國內代工電子五哥包括廣達、仁寶、緯創、英業達、和碩5家公司。

陳瑞聰直言，今天早上看新聞報導昨晚輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宴請供應商，電子四哥都到齊，仁寶卻沒在裡面，「我看了心裡很有感」，一定要在3年內迎頭趕上，同時加強發展汽車電子、5G通訊、醫療等領域。

媒體詢問是否會跟黃仁勳見面，陳瑞聰說，30多年前在個人電腦（PC）時代，仁寶與黃仁勳很熟，但在伺服器領域卻沒列入輝達策略合作廠商，「這部分我們會在短時間內扭轉」。

陳瑞聰指出，仁寶這幾年已經建構600多人的伺服器研發團隊，可是過去這段時間對產品的專注和聚焦方向「沒有打到靶心」，未來會加強AI伺服器研發，並提升水冷式散熱研發及電源供應測試的能量。

仁寶董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）說，仁寶在AI伺服器領域還有很長一段路要走，已看見未來5到7年機會，不僅要追上同業，也希望成為這個領域的領導者。

針對AI PC（人工智慧個人電腦）發展，仁寶總經理翁宗斌表示，仁寶在AI PC領域研發十幾款機種，還是處於領先地位，要觀察市場對AI PC接受度，今年下半年AI PC需求應該會成長，到了明後年超過5成筆電都有機會是AI PC。

AI 仁寶 陳瑞聰

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