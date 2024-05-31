鴻海股東會／劉揚偉：2025年 AI 伺服器業務將破兆 帶動營收破7兆

鴻海（2317）31日舉行股東會，鴻海看好AI伺服器業務，劉揚偉表示，相信AI伺服器業務營收很快就能破兆，他表示，預計2025年AI伺服器業務有望破兆，同步帶動鴻海整體營收登上7兆大關，雙雙創新高。

針對AI產業，劉揚偉表示，現階段還在初期快速成長的階段，有些調研機構預測AI產業在未來七到八年內，就會有超過一兆美元的規模，其中硬體就超過一半。這部分也會是鴻海未來成長的主要動能之一。公司今年AI伺服器營收成長將超過四成，在整體伺服器的營收占比也會達到四成以上。隨著AI需求的增長，AI伺服器很快會成為鴻海下一個兆元營收的產品。

劉揚偉提到，在後疫情時代的高通膨和高利率之下，讓終端市場需求、以及企業投資意願都因此而降低。對鴻海來說，是挑戰、也是機會。所幸在全體員工的共同努力下，鴻海發揮長久以來所建立的優勢，繳出了6.16兆元、歷史次高的營收水準。

同時，鴻海EPS達到10.25元，創下16年來新高。毛利率、營業利潤率、以及稅後利潤率等獲利能力，也呈現三率三升，代表公司在追求EPS極大化的同時，也持續優化產品組合，不斷地提升毛利率。

展望未來，鴻海將由製造服務轉型為平台解決方案服務，在智慧製造、智慧EV、智慧城市三大平台的發展，都會建立在幾十年來所累積的零組件、模組、系統組裝、IC及軟體的技術能力，並且以生成式AI工廠作為助力，發展三大平台所需要的各項解決方案。未來也會和NVIDIA共同開發下世代AI和機器人的生產系統。

在電動車佈局方面，2022年開始陸續量產電動巴士、電動曳引機，今年在台灣，MODEL C 正式量產。前四個月的出貨量已經超過2,000台，預計全年將會超過萬台，營收目標將超過新台幣百億元。今年的第四季，鴻海另一款乘用車MODEL B將完成量產前的準備，預計今年底到明年初這段時間開始接受預訂。