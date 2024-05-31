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中磊股東會／通過每股配4.9999元現金股利

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）31日舉行年度股東常會，董事長王煒親自主持，向股東報告2023年營運成果，通過去年營運報告及盈餘分配，均創歷史新高，王煒指出，為強化產業競爭優勢，中磊於今日股東會中通過私募案，期望引進策略投資夥伴，為下階段躍升累積動能。

中磊2023年合併營收達625.8億元，歸屬母公司稅後淨利為23.9億元，年增24.3%，每股稅後純益9.17元，每股配發現金股利4.9999元，盈餘分配率54.52%。2023年獲利及股利皆為歷史新高，股利已於2024年5月3日完成發放。

王煒強調，中磊致力全球化佈局，已成為全球一線電信營運商最佳技術夥伴，並積極拓展全球營運據點，透過菲律賓、中國、印度、台灣與墨西哥五大製造基地的彈性產能配置，提供高附加價值產品及多元應用，與客戶並肩擁抱市場需求，共創產業新價值。

除專注科技本業外，王煒指出，中磊亦善盡企業社會職責，遵循國際永續標準規範，契合聯合國永續發展目標。整體ESG表現，獲 EcoVadis 企業永續評鑑「銀牌獎」；中磊亦早於法規要求，於 2017 年 始發行企業社會責任報告書，並連續六年依國際標準取得第三方認證單位之確信聲明，以實際行動展現邁向永續成 長的決心與成果。

展望未來，王煒表示，中磊將持續深耕寬頻技術領域，深化電信產業夥伴合作。預期新世代寬頻產品包含高速光纖接取設備、DOCSIS Cable 4.0 產品、WiFi 7 無線裝置、 5G FWA 固網無線接取設備、影音串流設備、商用網通設備及智慧物聯網等，效益將逐漸彰顯，整體營收成長可期。

中磊 股東會

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