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鴻海股東會／GB200出貨動態曝光！劉揚偉親揭：供不應求

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影

代工龍頭鴻海（2317）31日召開股東大會，董事長劉揚偉現身主持。面對媒體關心晶輝達（NVIDIA） 今年3月發佈的最強晶片GB200最新的出貨動態，劉揚偉直言，目前市場呈現「供不應求的情況」，而團隊會持續佈局努力、今年在AI伺服器方面的營收、也將成長超過四成，未來發展可期。

輝達（NVIDIA）今年3月正式發布最強晶片GB200同時宣布，台鏈代工大廠包括鴻海旗下富士康、英業達（2356）、和碩（4938）、廣達（2382）旗下雲達、緯創（3231）旗下緯穎（6669）等都將作為其合作夥伴，不過同樣卡位供應鏈的英業達，卻於日前對外喊話，現在談出貨表現仍然太早，目前自家GB200的產品線，其實根本都還沒Ready完成 ，整個產品都還沒準備好，因此吸引外界關心市場實際的出貨表現。

據悉，鴻海已成功入列輝達最強晶片GB200的首批合作名單，且最新超級AI伺服器 DGX GB200 也預計在下半年開始量產，並且GB200系列產品將以Rack 形式出貨，目前粗估的訂單量就高達5 萬櫃，預計營收貢獻可達2.5兆至3.0兆元。鴻海目前已手握DGX GB200系統機櫃三大類新品（分別為：DGX NVL72、NVL32、HGX B200），可說是是平台世代交替的大贏家。

面對外界關心GB200的實際出貨表現，鴻海董事長劉揚偉則臉上掛滿笑意，並大方揭露：目前市場實際狀況呈現「供不應求」的情況，我們未來會繼續努力，將AI伺服器產能推升至更高的水平，並且他強調，這個領域是鴻海能做到、且能佔有一席之地的優勢技術，今年的市佔有望達到四成，將繼續衝刺。

鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉與搭載GB200的AI伺服器機櫃。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

劉揚偉 輝達 鴻海

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