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影／欣興曾子章：2024年加快從谷底往上爬 下半年旺季來臨

經濟日報／ 記者尹慧中/桃園即時報導
欣興董事長曾子章（中）在股東會後受訪。圖右為財務長暨昆山鼎鑫電子有限公司董事沈再生、左為欣興電子財務處資深副總經理鍾明峰。記者尹慧中攝影
欣興董事長曾子章（中）在股東會後受訪。圖右為財務長暨昆山鼎鑫電子有限公司董事沈再生、左為欣興電子財務處資深副總經理鍾明峰。記者尹慧中攝影

欣興（3037）董事長曾子章今日股東會後受訪提到，歷經過去瘋狂蓋廠，未來3-4年資本支出200-300億元不再衝高，希望控制來提升與優化生產、獲利能力。

整體而言，曾子章指出，2024年加快從谷底往上爬，下半年旺季來臨各產品線稼動率普遍提升。

曾子章說，目前產能62%在台灣，38%在大陸其中部分在北海道、德國廠等，隨著泰國廠開出有機會在3-5年營收占比10%，預期90%當中的三成左右在大陸、60%仍在台灣為主追求高價值產品，兩岸都面臨缺工少子化的情況。

曾子章也提到，泰國方面新廠量產維持按照計畫，今年11月開始裝機，明年四月試產6-7月量產，一個工廠泰國廠規模較大需要3.5-4年才會滿載，自動化程度較好初期要由集團人力調度資源，因為泰國廠有經驗人的人較少。

曾子章說，明年投資不會大幅增加，維持一年200-300億元，過去幾年瘋狂投資目前開始控制。

就整體景氣，曾子章提到，下半年第三季起來逐季成長，2025年更樂觀。

至於東南亞布局，曾子章提到，有客戶詢問載板投資未來不排除，但若有會是中高階PCB產能。他並幽默說，「CCL廠商已經賺太多，應該逐季降價才是。」

ABF價格方面，曾子章說，目前看來還好、趨於穩定。至於BT價格手機應用較弱，但旺季到來要殺價也不太多了，較好是記憶體應用。

欣興董事長曾子章在股東會後受訪。記者尹慧中攝影
欣興董事長曾子章在股東會後受訪。記者尹慧中攝影

泰國

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