卓揆：打造創新創業雨林生態系 盼五年內創2萬就業機會

行政院長卓榮泰31日上任以來首次赴立法院施政報告，他指出，為支持創新創業，政府將打造「創新創業雨林生態系」， 預計五年內創造2萬個新創就業機會、每年達1,500億元的新創投資金額，促使台灣十年內成為創新解決方案的淨輸出國。

卓榮泰指出，我國GDP已從2016年17.6兆元成長到去年的23.5兆元，過去八年平均成長率達3.15%，居亞洲四小龍之首，成為全球第22大經濟體。未來，將透過「產業創新」、 「科技創新」、「金融創新」及「投資人才」達成創新驅動， 創造下一波「創新成長」動能，壯大台灣全球產業供應鏈的地位；同時，也要推動產業多元發展，創造更多優質工作機會，促進「包容成長」。

此外，卓榮泰說，政府將完成前瞻基礎建設第五期計畫，並以「六大核心戰略產業」為基礎，積極發展半導體、人工智慧、軍工、 安控及通訊等「五大信賴產業」，推動台灣成為「人工智慧之島」，促進「AI產業化、產業AI化」。我們也將發揮既有的科技產業製造優勢，以科技研發、應用服務等跨域創新， 帶動百工百業發展，發展護國群山。

為讓台灣產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，卓榮泰說， 政府將引導境外資金及台商回流投資，並結合外交、產業 經貿及科技創新等複合策略，與理念相近的國家推展雙邊 及多邊合作，積極加入 CPTPP、IPEF 等區域經濟合作機制。

至於在科技創新上，卓榮泰則提出，將設立「前瞻科技研發、淨零創新科技、人文社會科學及跨領域科技研究、軟體研發」 等科技創新平台。政府也將發展量子電腦、機器人、元宇宙、精準醫療等前瞻科技，推動台灣成為無人機民主供應鏈的亞洲中心，並發展下一世代通訊中低軌道衛星，進軍全球太空產業。

同時秉持「創新驅動，普惠大眾」的理念推動智慧政府，善用數位科技促進教育、醫療、交通、環境等面向的創新服務；也將落實數位平權，推動可信任的資料流通機制，鼓勵軟體研發與資料驅動的產業創新與社會創新。

政府也將全力投資人才，強化培育本國產業所需的人才，支持本國青年赴海外增廣見聞，協助本國企業建立跨 國雙向研發中心，持續吸引我國所需的海外人才，並建構 友善的僑外生及移工留才制度。

卓榮泰也說，未來要打造「創新創業雨林生態系」， 預計於五年內創造2萬個新創就業機會、每年達1,500億元的新創投資金額，促使台灣十年內成為創新解決方案的淨輸出國。並在穩定監理的前提下，推動金融創新，發展綠色金融、數位金融及普惠金融，並打造台灣成為亞洲資 產管理中心及金融科技創新中心；將引導國內外資金投入國內產業發展、基礎建設，成為經濟發展的新活水。積極推動「中小微企業多元振興發展計畫」， 加速中小企業、傳產、服務業的數位轉型，支持地方創生， 創造更多元且優質的就業機會，提升薪資，促進包容成長。