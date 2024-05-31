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鴻海股東會／董座昨受邀黃仁勳夜宴 今曝談及：AI 未來有百兆元

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

代工龍頭鴻海（2317）31日召開股東大會，董事長劉揚偉現身主持。面對強勁的AI浪潮，劉揚偉分享，自己昨天與黃仁勳聚餐，當時他向自己分享，「未來AI產業會超過百兆元規模」。對此，劉揚偉坦言，目前旗下AI伺服器貢獻有望成長達兆元規模，不過面對未來，我們還是一樣保守看待、並持續保持努力。

晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（30）日晚間宴請供應鏈廠商，其中，受邀名單就包括廣達（2382）董事長林百里、以及鴻海董事長劉揚偉等代表，而鴻海目前已成功入列輝達（NVIDIA）最強晶片GB200的首批合作名單，且最新超級AI 伺服器 DGX GB200 也預計在下半年開始量產，並且GB200系列產品將以Rack 形式出貨，目前粗估的訂單量就高達5 萬櫃，預計營收貢獻可達2.5兆至3.0 兆元。

事實上，鴻海目前已手握DGX GB200系統機櫃三大類新品（分別為：DGX NVL72、NVL32、HGX B200）。可說是是平台世代交替的大贏家，而供應鏈透露，在鴻海這次的三款產品當中，又以DGX NVL72是其中單價最高，算力也最強的系統，內建72顆B200 及36顆Grace CPU（等於搭載18台伺服器），同時搭配9台交換器，擁有超強性能。

劉揚偉指出，目前旗下AI伺服器營收占比不斷增長，而市佔也不斷成長，於今年內有望達到四成，而今年的營收成長也將超過四成，不過面對整體發展，我們還是保守看待，目前與輝達合作打造了「三大智慧平台」，也推出自研「液冷機櫃」，預估將藉此大幅加速提升我們生成式新事業的進展。

鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影
鴻海董事長劉揚偉。記者吳康瑋／攝影

AI 劉揚偉 鴻海

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