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聯發科AI應用遍及汽車 電腦展秀3奈米智慧座艙平台

中央社／ 新竹31日電

聯發科今天表示，人工智慧（AI）關鍵技術已遍地開花，包括手機、平板電腦、Chromebook、物聯網、電視、汽車等，皆有AI創新應用，聯發科也將在台北國際電腦展展示3奈米智慧座艙平台。

台北國際電腦展（COMPUTEX）即將登場，聯發科總經理暨營運長陳冠州今天透過新聞稿表示，聯發科將在電腦展展示各類AI應用、車用電子、物聯網、電視、Chromebook、無線連網等技術成果。

聯發科指出，透過AI，一支手機就能創作圖文影音、即拍即後製；各種終端裝置都可化身為智慧助理，透過文字或聲音，控制家庭智慧系統、車內影音導航系統等。

聯發科另將展示3奈米智慧座艙平台，並與地圖製作及定位導航技術供應商TomTom合作，展示即時智慧儀表板及導航系統；此外，與美國遊戲公司EpicGames旗下Unreal Engine合作，展示多螢幕遊戲繪圖，為乘客提供沉浸式的娛樂體驗。

聯發科今天搶先發表兩款新晶片組，包括Chromebook用的Kompanio 838和4K高階智慧電視及顯示器用的Pentonic 800。

其中，Kompanio 838為8核心的系統單晶片，整合聯發科AI處理器NPU 650，能快速處理複雜運算、提升多媒體互動性及品質。Pentonic 800適用於智慧電視、智慧連網螢幕、商用顯示等大型顯示應用。

AI 聯發科 電視

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