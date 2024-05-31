鴻海股東會／小股東盼股價未到500元不退休 劉揚偉8字真言回應

鴻海（2317）31日舉行股東會，鴻海受惠AI伺服器業務大幅成長，帶動今年股價強漲，小股東期盼鴻海股價未到500元時，劉揚偉不要退休，對此，劉揚偉回應，自己經營原則上有八個字，「合法合規說到做到」，如果有做不到風險就不去做，但我把股東期望放心中。

鴻海小股東稱讚劉揚偉近半小時致詞時沒看稿子、是非常聰明的人，但話鋒一轉，提到稍微有點瑕疵的就是鴻海股價還沒到200元，他說，希望你（劉揚偉）在任時股價能到300元以上。

有「小何麗玲」之稱的股東黃雪芬也稱讚劉揚偉經營有方，盛讚鴻海是科技護國神山之一，他說，鴻海今日股價177元，給劉揚偉打分數177分，期望鴻海股價能上看500元。另一位小股東也期盼，鴻海股價未到500元，劉揚偉不要退休。

對小股東股價的期待，劉揚偉回應，自己一直覺得把公司經營好，股價自然會反映，要求經營團隊不要炒作或哄抬股價，專注把經營坐好，市場自然會表現出來，是200元、300元或更高，這是經營團隊成果展示，這方面我們會盡全力朝著越來越高的目標。

針對股價未到500元不退休，劉揚偉表示，自己經營原則上有八個字，合法合規說到做到，如果有做不到風險就不去做，我把股東期望放心中，但我不會說。