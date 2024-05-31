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富比世台灣50大富豪 林百里首登榜首

中央社／ 紐約30日綜合外電報導

人工智慧（AI）熱潮席捲全球，科技大亨身價水漲船高，根據美國雜誌「富比世」（Forbes）公布的台灣50大富豪榜，廣達電腦集團董事長林百里首度登上榜首。

富比世報導，台灣經濟去年微幅成長1.3%後，在出口激增帶動下，今年首季飆升6.56%，增速為近3年來最快；股市也扶搖而上，台灣50大富豪總資產規模從去年1550億美元增至1740億美元。

共有29位富豪資產增加，身家排行也出現顯著變化。林百里資產淨值增加1倍多，達到117億美元，漲幅居冠，首度在這項榜單登上台灣首富寶座。

廣達為蘋果（Apple）、Google等公司製造筆電及AI伺服器，去年淨利增逾1/3至120億美元。亮眼表現也使副董事長兼總經理梁次震首度進榜，以14.5億美元排名42。

富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟是去年榜首，今年排名第2，他們的資產增加22%至107億美元，部分歸功於他們對去年9月上市的生物科技創投公司鑽石生技投資（Diamond Biofund）投資。

與此同時，AI伺服器業務蓬勃發展，帶動蘋果供應商鴻海股價上漲，助鴻海創辦人郭台銘資產增加30億美元至104億美元，從去年第6名上升到第3名。

其他幾家晶片製造商也受惠於AI熱潮，日月光的張虔生、張洪本兄弟資產增加15億美元，達到78億美元，排名第6。台積電創辦人張忠謀以33億美元淨值排名第16，比去年上升8名。

其他一些產業則表現略遜一籌，面臨挑戰，導致十多人的財富縮水。頂新集團魏應州、魏應交、魏應充、魏應行4兄弟從去年第2名滑到第7名。石化產品供過於求，對長春集團共同創辦人林書鴻帶來影響，他的淨資產大減25億美元至54億美元，從去年第3名跌到第10名。

2024年富比世台灣50大富豪榜前10名如下：

1：林百里，117億美元

2：蔡明忠、蔡明興，107億美元

3：郭台銘，104億美元

4：鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵，101億美元

5：國泰金控蔡宏圖、蔡政達，93億美元

6：張虔生、張洪本，78億美元

7：魏應州、魏應交、魏應充、魏應行，76億美元

8：國巨集團董事長陳泰銘，62億美元

9：旺旺集團創辦人蔡衍明，60億美元

10：林書鴻，54億美元。

AI 林百里

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