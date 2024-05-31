仁寶股東會／許勝雄認為 AI 未來10年影響力更大 陳瑞聰盼急起直追
金仁寶旗下代工大廠仁寶（2324）31日召開股東大會，董事長許勝雄坦言，AI基本上已經變成目前最熱門的名詞，事實上科技技術隨時都在進步，展望未來，自己相信在未來的十年內，AI必然會改變很多運作的機制，並逐步提升人類的生活品質、對人類生活產生更大的影響，而管理及應用的技術，也將產生更大的效益，這是大家都要努力去做的事 。
許勝雄指出，過去電子業都只有冰冷的東西，不過隨著導入AI，也將改善人類的生活，也改變很多人的行為以及工作方式，而AI運用方式，不僅將大數據的影響力極大化、智慧化，就連應用面都非常廣，不是只有硬體、還有軟體，甚至是醫療體系，都已經有所運用，仁寶也將透過「AI題材」來搶進，並在市場中繼續扮演重要的角色。
事實上，仁寶近年持續推動多角化經營、積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展。針對各產線佈局狀況，許勝雄表示，而仁寶在各個方面，都了很大程度的投入，也正式跨入智慧醫療、精準醫療領域，目前已陸陸續續產生有的績效跟成果。不過AI方面仍在努力衝刺。
此外，有關仁寶的發展？副董事長陳瑞聰則指出，自己認為其實仁寶最大的遺憾，就是在這一波伺服器和AI伺服器確實落後同業很多，使得仁寶在電子五哥裡面，漸漸排名跑到比較後面，像今早自己看新聞 ，發現昨天黃仁勳邀約的四哥都到齊，唯獨仁寶沒有在裡面，心裡很有感觸，因此自己與tony兩個人許願，期盼能在三年內要將這部分迎頭趕上。
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