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仁寶股東會／董座大位誰來接？許勝雄坦言：自己屬意副董陳瑞聰

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶總經理翁宗斌、董事長許勝雄、副董事長陳瑞聰、董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）。記者吳康瑋／攝影
仁寶總經理翁宗斌、董事長許勝雄、副董事長陳瑞聰、董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）。記者吳康瑋／攝影

仁寶旗下代工大廠仁寶（2324）31日召開股東大會，董事長許勝雄坦言，自己在改選之後，就會把棒子正式交出去，而他也期望接棒的人，能讓仁寶朝「幸福企業」的方向走下去，每個過程應該會朝為更為精彩的方向發展，至於「接棒人選」方面，股東會現在剛選舉完，入選名單出爐，但是董事長由誰接任、還是要等董事會選出，不過自己屬意由副董事長陳瑞聰接任。

許勝雄坦言，基本上陳副董跟著自己已經五十年，仁寶創立以來度過40年的時間，自己也很信任他，而面對未來市場的變動，自己認為「永續發展」還有很多考驗，而他跟著自己克服各種困難，也不斷支持公司營運的更健康、更正常，並且也是一個相當專業、有能力、有經驗的同仁，並且擁有很強的執行力，相信他有辦法很好的延續仁寶的文化。

此外，他強調，陳瑞聰副董事長的心胸非常開闊，也持續讓更多有理想的同仁，能夠順利的原地開花、結果，自己相信董事會應該也會有明確睿智的決定，讓陳瑞聰副董事長，在未來幾年替董事會來擔任，領導的重要角色 。

據悉，仁寶提名15席董事候選人中，包括10席董事、5席獨董，包括：董事陳瑞聰、董事金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、董事台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎，董事許勝傑，董事許介立，董事斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿，董事翁宗斌，董事許炯奇，董事伯納多羅（Anthony Peter Bonadero），董事彭聖華及獨董蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。而該名單已全數通過。

仁寶 董事長 陳瑞聰

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