秀出握手黃仁勳的可愛漫畫！鴻海透露：與輝達有新合作

鴻海今天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉透露，去年鴻海科技日很榮幸邀請到黃仁勳與鴻海一同宣布三大智慧平台上的合作，未來鴻海還會與輝達合作開發AI機器人生產系統，一同合作軟硬體解決方案。

劉揚偉表示，自己昨天跟「AI教父」黃仁勳吃飯，黃仁勳提到AI產業的規模上看一百兆美元，他對前景充滿信心，未來鴻海和輝達「我們會有更多合作」，請大家拭目以待。

鴻海今日舉行股東會，劉揚偉在會上簡報中秀出一楨可愛的黃仁勳與劉揚偉漫畫。他表示，雙方夥伴關係非常緊密，下周在台北國際電腦展（Computex）上，會有更多消息。

今日鴻海在股東會現場，展出有黃仁勳親筆簽名的AI伺服器，吸引許多股東駐足拍照。

鴻海日前參展輝達（NVIDIA）GTC 2024，展示與NVIDIA合作因應下世代需求的AI伺服器與液冷機櫃，以及應用在電動車的最新智能駕駛控制器解決方案。劉揚偉也出席與會NVIDIA GTC主題演講活動，以行動力挺，見證AI伺服器新品的發表，並感謝NVIDIA創辦人黃仁勳在鴻海科技日（HHTD23）的站台。

鴻海旗下子公司鴻佰科技在GTC大會展出多種AI伺服器產品，包括Ingrasys NVDIA MGX伺服器及最新世代AI數據中心液冷解決方案GB200 NVL72。其中，GB200 NVL72搭載72個高性能NVIDIA Blackwell GPU和36個NVIDIA Grace CPU，透過第五代NVLink互連串聯成單一大規模GPU，加快大型語言模型的推論速度。