快訊

遊瑞士「巴士司機被警察扣押」！台團慘遭丟包路邊 枯等近10小時

指揮回歸參謀總長 顧立雄「只聽簡報」讓將領好不習慣

影／中捷英勇「長髮哥」今出院了！臉留2道傷疤報平安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秀出握手黃仁勳的可愛漫畫！鴻海透露：與輝達有新合作

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
鴻海董事長劉揚偉今日在股東會上透露，鴻海未來還會與輝達合作開發AI機器人生產系統，一同合作軟硬體解決方案。劉揚偉並在會上的簡報中秀出一楨可愛的黃仁勳與劉揚偉漫畫。 記者鍾張涵／攝影
鴻海董事長劉揚偉今日在股東會上透露，鴻海未來還會與輝達合作開發AI機器人生產系統，一同合作軟硬體解決方案。劉揚偉並在會上的簡報中秀出一楨可愛的黃仁勳與劉揚偉漫畫。 記者鍾張涵／攝影

鴻海今天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉透露，去年鴻海科技日很榮幸邀請到黃仁勳與鴻海一同宣布三大智慧平台上的合作，未來鴻海還會與輝達合作開發AI機器人生產系統，一同合作軟硬體解決方案。

劉揚偉表示，自己昨天跟「AI教父」黃仁勳吃飯，黃仁勳提到AI產業的規模上看一百兆美元，他對前景充滿信心，未來鴻海和輝達「我們會有更多合作」，請大家拭目以待。

鴻海今日舉行股東會，劉揚偉在會上簡報中秀出一楨可愛的黃仁勳與劉揚偉漫畫。他表示，雙方夥伴關係非常緊密，下周在台北國際電腦展（Computex）上，會有更多消息。

今日鴻海在股東會現場，展出有黃仁勳親筆簽名的AI伺服器，吸引許多股東駐足拍照。

鴻海日前參展輝達（NVIDIA）GTC 2024，展示與NVIDIA合作因應下世代需求的AI伺服器與液冷機櫃，以及應用在電動車的最新智能駕駛控制器解決方案。劉揚偉也出席與會NVIDIA GTC主題演講活動，以行動力挺，見證AI伺服器新品的發表，並感謝NVIDIA創辦人黃仁勳在鴻海科技日（HHTD23）的站台。

鴻海旗下子公司鴻佰科技在GTC大會展出多種AI伺服器產品，包括Ingrasys NVDIA MGX伺服器及最新世代AI數據中心液冷解決方案GB200 NVL72。其中，GB200 NVL72搭載72個高性能NVIDIA Blackwell GPU和36個NVIDIA Grace CPU，透過第五代NVLink互連串聯成單一大規模GPU，加快大型語言模型的推論速度。

去年鴻海集團在伺服器營收達到新台幣兆元，在全球市占率近4成；劉揚偉預期，鴻海集團AI伺服器在集團整體伺服器比重，可從去年的3成升至今年約4成，AI伺服器營收成長幅度，同樣上看4成水平。他預期AI伺服器將是鴻海集團未來主要成長動能之一，可成為鴻海下一個兆元營收產品。鴻海也將在高雄設立AI效能實驗室，進行系統化分析，達成客戶最高品質的要求。

鴻海董事長劉揚偉今日在股東會上透露，鴻海未來還會與輝達合作開發AI機器人生產系統，一同合作軟硬體解決方案。記者鍾張涵／攝影
鴻海董事長劉揚偉今日在股東會上透露，鴻海未來還會與輝達合作開發AI機器人生產系統，一同合作軟硬體解決方案。記者鍾張涵／攝影

AI 伺服器 鴻海

延伸閱讀

黃仁勳五大美食足跡聲量揭曉！最愛逛的「夜市」是它

黃仁勳宴請供應鏈！這家台菜憑「這項特色」雀屏中選

中職／黃仁勳6月1日為龍隊開球 史上身價最高開球嘉賓

經典畫面！黃仁勳與施崇棠交情深 拉著3科技大老興奮自拍

相關新聞

秀出握手黃仁勳的可愛漫畫！鴻海透露：與輝達有新合作

鴻海今天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉透露，去年鴻海科技日很榮幸邀請到黃仁勳與鴻海一同宣布三大智慧平...

鴻海股東喊股價衝220元！劉揚偉：不管200還是300 一定朝更高努力

代工龍頭鴻海（2317）31日召開股東大會，董事長劉揚偉現身主持，面對現場有股東喊話，希望股價能衝上220元以上，劉揚偉...

鴻海董座劉揚偉：黃仁勳說AI產業規模將超過100兆美元

鴻海今日舉行股東會，鴻海董事長劉揚偉表示，去年伺服器營收達一兆元台幣，規模居台廠之冠，「鴻海的DNA就是垂直整合，提供關...

黃仁勳夜宴名單再+1 微星老董徐祥入列、參戰搶單

隨著台北國際電腦展COMPUTEX即將登場，電競筆電龍頭微星（2377）日前也宣布，為因應勢不可擋的AI趨勢，也將本屆參...

68%受訪者曾用ChatGPT寫履歷 但有三大NG

輝達執行長黃仁勳來台，再創AI旋風，ChatGPT已成為職場日常。104人力銀行透過官方頻道IG(104jobbank....

鴻海股東會／小股東盼股價未到500元不退休 劉揚偉8字真言回應

鴻海（2317）31日舉行股東會，鴻海受惠AI伺服器業務大幅成長，帶動今年股價強漲，小股東期盼鴻海股價未到500元時，劉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。