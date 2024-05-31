AI 夯！人力銀行：68%受訪者曾用 ChatGPT 寫履歷

輝達執行長黃仁勳來台，再領AI旋風！ChatGPT已開始成為職場日常。104人力銀行今（31）日表示，透過官方頻道IG(104jobbank.official)調查發現，68%填答者曾使用ChatGPT寫履歷自傳。104人力銀行行銷長張寶玲提醒，ChatGPT僅能視為輔助工具，企業仍可透過語句、用字、經歷描述判斷是人為或ChatGPT撰寫。

104人力銀行表示，ChatGPT具有解惑、翻譯、文字撰寫等功能，成為實用的AI工具。104人力銀行IG-104jobbank.official與304位粉絲互動發現，6%的粉絲完全交由ChatGPT代寫履歷自傳，62%會參考ChatGPT撰寫的內容再自行調整，另有32%因為怕被企業發現而沒有使用ChatGPT寫履歷自傳。

粉絲互動拉bar，認為用ChatGPT寫履歷自傳有幫助的程度超過半數，「整理脈絡很方便」、「可順便檢查錯字」、「節省前期發想時間」、「寫好的履歷比對職缺描述，可更快找出自己的優劣勢」。

104人力銀行行銷長張寶玲指出，ChatGPT雖然能幫求職者快速完成履歷自傳，不過，當愈來愈多人用ChatGPT，或甚至完全複製貼上，企業人資仍然可以從語句過長、字詞不順、經歷空洞，來推斷眼前的履歷自傳是否由ChatGPT代筆；常見以下三種ChatGPT的NG履歷自傳：

1.語句過長：以應徵「公關」職缺為例， ChatGPT對工作期待的寫法是「期待嚴加訓練我在面對危機時危機應變上能如何婉轉表達公司的意見以及維持公司形象」。較符合人的邏輯的寫法建議是「期待訓練我在面對危機時，如何適切表達公司的意見、以及維持公司形象」。

2.字詞不順：以應徵「行銷企劃」職缺為例，ChatGPT對工作經歷的寫法是「我的行銷之旅始於對人們行為和社群互動的好奇心，過去社群運營的經驗展示我的領導及執行能力」。一般而言，「行銷之旅」、「人們行為」、「運營」以及「展示」，為一般人寫履歷自傳比較不會出現的字詞。

3.經歷空洞：以應徵「工程」職缺為例，ChatGPT對過去資歷的寫法是「過去的經歷，我在同類型的工程領域中積累了豐富的工作經驗，曾參與機械設備的設計、製造和維護工作。我熟悉CAD軟件，能夠設計出符合客戶需求的機械結構圖」。ChatGPT因為無法具體描述每位求職者過去的經歷，自然難看出具體工作的績效。

104人力銀行行銷長張寶玲也提醒，企業招募仍會透過面試、資歷審核reference check、測驗評量等多種方式，綜合判斷求職者是否是最佳人選。

104人力銀行將於6月15日、6月16日在台北華山將舉行2024職涯博覽會，ASML、四零四科技、微軟旭日計畫、緯穎、廣達電腦、宜得利、迪卡儂、鼎泰豐等上百家頂尖知名企業的人資將在現場徵才；超過40位職場前輩和職涯引導師也將免費為求職者一對一職涯諮詢，打造出色履歷，獲得理想的工作，歡迎報名：https://tw104.pse.is/5zkx8c