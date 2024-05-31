影／欣興股東會／董座曾子章：高階載板2026年初恢復供不應求
台商載板龍頭欣興（3037）董事長曾子章今日在股東會回應股東提問景氣時指出，目前載板來看從2022年高峰到2023下來預計高階載板2026年初開始市場恢復供應少於需求，公司本身在AI相關營收明年還會更高。
曾子章說，去年七月開始AI雲端開始改變社會企業，未來AI的發展威力是很大科技創新，公司有幸在高階載板佈局在載板營收10%有關AI明年還會更高。
他提到，AI主機板應用板子也有機會，目前客戶已有好幾個，相信在未來3-5-8-10年這些都是未來公司重要投入領域。
資本支出方面，曾子章提到，目前來看因為未來設備研發調整設備能力或配合客戶擴充，目前載板來看從2022年高峰到2023下來預計高階載板2026年初開始市場恢復供應少於需求，中低階載板或許延後幾季才達到供需平衡。
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