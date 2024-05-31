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許勝雄最後一次主持仁寶股東會 交棒後專注關懷社會

中央社／ 台北31日電

代工廠仁寶啟動交棒傳承，現任董事長許勝雄今天最後一次主持股東常會，他表示，企業運作需要一代接一代交棒，期待新的接棒人能繼續創造永續環境，讓有理想抱負的員工透過這個體系發揮能力，並回報股東長久以來的支持和協助。

許勝雄指出，一個人可能在事業上會有成就，但還有生命上的成就，未來他將花費更多時間關懷社會，「這是我下一階段要做的工作」。

許勝雄感慨表示，「時間真的過得有夠快」，仁寶成立到現在已經40年，在歷史長河裡面，很多股東與仁寶搭一部車上來，也有中途下車和上車的股東，感謝股東在這40年來仁寶發展過程中，對於經營方向給予很多支持協助和肯定。

展望今年，許勝雄說，全世界還是面對高通貨膨脹、高利率及地緣政治風險，仁寶經過這幾年紮根努力，除了過去產品，也增加很多新項目。

他認為，搭載人工智慧（AI）的筆記型電腦今年下半年會有比較好的發展趨勢，仁寶在AI伺服器還有努力空間，在汽車電子、醫療與通訊產業也做了很大投入，會陸續產生該有的績效和成果。

仁寶今年4月16日宣布啟動傳承交棒計畫，董事提名名單未列入現任董事長許勝雄，預計於股東常會董事改選後，選出新任董事長，未來許勝雄將擔任金仁寶集團總裁。

許勝雄與父親許潮英於1973年共同創辦金寶電子，並自1992年開始擔任金寶董事長至今。除擔任仁寶董事長外，他同時也是金寶、康舒科技、泰商泰金寶科技等30多家科技公司及財團法人中國生產力中心的董事長。

仁寶 股東 許勝雄

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