鴻海股東喊股價衝220元！劉揚偉：不管200還是300 一定朝更高努力

代工龍頭鴻海（2317）31日召開股東大會，董事長劉揚偉現身主持，面對現場有股東喊話，希望股價能衝上220元以上，劉揚偉指出，針對股價的問題，自己認為只要把公司經營好，股價就會順利的穩步向上，自己也不斷跟經營團隊告誡，絕對不要炒作，展望未來，不管是200、還是300，甚至更高都有可能，但也這就是看經營團隊的努力了，不過團隊也會一定努力朝越來越高的目標繼續努力。

現場有股東指出，自己認為劉董事長不斷跟股東說明有「一兆、一兆、幾千億、幾千億」的成果，而自己認為這都是多虧經營團隊不斷衝刺、創新突破的成果，自己希望股價能繼續衝刺、成長，甚至拉高超過220元以上，他強調，自己投資鴻海已經有很長很長的時間了，自己未來也會繼續相信團隊。

現場另外一名股東則指出，自己從20幾年前開始投資鴻海，從少女的年紀買到變身美魔女，面對未來強勁的AI趨勢，自己也看好經營團隊的努力將能帶動整體營運持續發展，而面對劉董事長這一年以來的努力，自己就用今天股價177元，替董事長打出177分的高分，遠遠超過一百分。

面對AI領域的佈局，劉揚偉指出，今年旗下AI伺服器產品佈局不斷擴大，其中產品市占有望達到4成（去年3成），而AI伺服器的營收貢獻也將突破兆元，他強調，AI產業將維持不斷成長的態勢，而AI伺服器是鴻海可以取得一席之地的地方。他也強調，集團「下一個兆元營收的產品」就是AI伺服器。