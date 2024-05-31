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劉揚偉：鴻海合作輝達 攻電動車生成式AI軟體

中央社／ 台北31日電

鴻海今天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，董事長劉揚偉表示，鴻海與輝達（NVIDIA）密切合作，發展電動車生成式AI（Gen-AI）軟體，跨界休旅電動車Model B預計2025年上半年量產，規劃Model B和Model C電動車前進東南亞、美國等市場。

展望未來一年布局，劉揚偉指出，集團鎖定智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台布局，其中將生成式AI（Gen-AI）技術融入鴻海數位孿生工廠。

在智慧電動車方面，鴻海積極布局電動車軟體HHEV.OS建置，並在實車專案與高效能運算（HPC）技術整合設計、測試與驗證。在智慧城市，鴻海以CityGPT平台服務整城輸出，拓展智慧城市業務，三大平台以自動化與機器人研發與應用平台為核心。

有關電動車布局部分，劉揚偉表示，高雄電動巴士工廠預計2025年第3季完工，屆時可量產500輛電巴，跨界休旅電動車Model B預計2025年上半年量產，2025年也規劃Model B和Model C電動車前進東南亞、美國和其他市場。

此外，劉揚偉透露，2025年HHEV.OS電動車軟體將上車展演，鴻海與輝達（NVIDIA）也將密切合作，發展電動車生成式AI（Gen-AI）軟體。

劉揚偉表示，未來一年電驅馬達第三代半導體碳化矽（SiC）模組將量產出貨，車用照明晶片和方案將量產出貨，在AI伺服器平台半導體，鴻海將完成AI伺服器電源供應器晶片與功率元件開發出貨，在製程開發，新竹湖口SiC模組廠預估今年第3季投產。

在新世代通訊領域，劉揚偉表示，未來一年將擴大布局中小型衛星星系平台，並推動地面端天線設備。

劉揚偉並透露，今年鴻海科技日將提前至10月8日舉辨，並在10月9日開放一般民眾參觀。

AI 電動車 鴻海

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