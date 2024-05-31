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鴻海Model B拚年底預訂 AI伺服器半導體供貨逐季增

中央社／ 台北31日電

鴻海今天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，董事長劉揚偉表示，跨界休旅電動車Model B預計第4季進入量產準備，今年底到2025年初接受預訂，AI伺服器半導體已供應給客戶，出貨量逐季增加。

鴻海上午股東會，劉揚偉透過10大主題說明營運布局，在電動車領域，劉揚偉表示，Model C為設計核心的裕隆納智捷（LUXGEN）品牌n7電動車，鴻海與裕隆合資的鴻華先進，已交付客戶超過2100輛，預計今年第3季前，將9000輛預訂交付完畢，全年出貨量目標破萬輛，可望為鴻華先進帶來新台幣百億元營收貢獻。

劉揚偉透露，跨界休旅電動車Model B預計第4季進入量產準備，今年底到2025年初接受預訂。

在智慧工廠，劉揚偉指出，鴻海集團持續布局機器人整合AI的智慧工廠方案，目標打造完全無人化的工廠，導入AI機器人。

半導體領域方面，劉揚偉表示，鴻海集團在AI伺服器應用半導體已有成果，自行研發設計功率和類比晶片已供應給伺服器客戶，出貨量預期逐季增加。

在半導體關鍵製程，劉揚偉指出，第三代半導體碳化矽（SiC）晶圓廠已通過車規認證，新竹湖口廠SiC模組廠動工，規劃月產能3萬套電動車電驅動模組。此外，中國大陸山東青島封測廠的晶圓級封裝，已取得車規認證。

針對低軌微型衛星，劉揚偉指出，集團已經有兩顆低軌衛星上空，每天經過台灣2次，每次9分鐘，他希望未來有更多衛星上空，目前正持續測試規劃。

劉揚偉 第三代半導體 鴻海

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