中美晶轉投資迎雙喜 台特化通過上櫃 入股鈺祥今簽約

中美晶（5483）近年表現亮眼，不僅營收連續三年成長，還識別並轉投資多家具潛力的企業，藉由綜效整合推動集團整體成長，打造多項成長引擎、奠定穩健永續的發展基礎，進一步拓展事業版圖。

中美晶集團內之關聯企業台灣特品化學（4772） 專注於半導體特殊氣體材料的研發、生產與銷售服務，其所生產的矽乙烷及矽丙烷是台灣半導體上游供應鏈最關鍵的化學材料之一，並已建立全球矽乙烷最大單一產能生產線。

台特化座落於台灣西部科技廊帶中心之彰濱工業區，其優越的地理位置讓台特化得以迅速滿足全台灣的客戶要求，更可以在地供應協助客戶減少產品碳足跡，建構低碳的國際競爭力。台特化已登錄興櫃，其申請上櫃案已順利通過櫃買中心審議，預期於今年下半年會掛牌上櫃。

中美矽晶近年來積極拓展半導體事業版圖，在各環節建立關鍵布局，並於今日簽訂與鈺祥企業之現金增資合約，入股國內少數具化學濾網研發、製造及設計能力之業者，以擴大半導體相關產品線之廣度。

鈺祥成立於1987年，深耕台灣微污染氣體過濾防治，並於近年切入高科技產業市場，致力於提供客戶最先進的微污染控制技術及設計服務，為台灣最大化學濾網專業供應商，其客戶群涵跨半導體、記憶體大廠、面板、光電、封裝等產業。

鈺祥總部位於新北市，在中部科學園區及南部科學園區均設有服務據點，在地化生產具即時性、緊急應變、交期反應快速等優勢。為響應綠色供應鏈趨勢，鈺祥提前布局減碳、減廢的循環經濟產品，以模組化與可再循環使用的方式設計產品，用獨家專利技術打造可重複使用的再生型化學濾網。其綠色製造能力領先同業、深獲肯定，於2018年成為全球第一家通過循環經濟認證BS8001的製造業者，持續協助客戶精進低碳製程。

中美矽晶集團已與鈺祥簽訂全球代理合約，計畫透過中美矽晶集團全球綿密的銷售渠道，加速鈺祥進入國際半導體供應鏈，協助客戶降低碳排放、共創雙贏。藉此次入股鈺祥及簽訂代理合約之策略合作夥伴關係，中美矽晶集團在半導體產業鏈的戰略布局將更為堅實、奠定其市場的獨特地位，並擴大領先優勢。