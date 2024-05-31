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銷售BOS巴菲特線上學院課程通過 ISO9001認證? 廣告不實遭罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
「股神」巴菲特的高知名度，經常成為各產業行銷時的號召。（美聯社）【作者：湯淑君，日期：2024-05-30，數位典藏序號：20240530180516685】
「股神」巴菲特的高知名度，經常成為各產業行銷時的號召。（美聯社）【作者：湯淑君，日期：2024-05-30，數位典藏序號：20240530180516685】

公平會日前委員會議決議，聚億國際新網路有限公司為銷售BOS巴菲特線上學院課程，寄發介紹該課程的電子郵件，郵件中所夾帶超連結之廣告宣稱「全台唯一通過! SGS 國際ISO9001認證『美股價值教育機構』」、「全台唯一通過 SGS 品質管理系統 ISO9001認證美股價值投資教育機構」等內容，足以影響交易決定之服務品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，聚億公司寄發電子郵件給曾參加說明會且尚未報名購買該課程之消費者，並以超連結方式夾帶廣告，廣告給人印象為其課程品質及管理流程係經第三方公正單位認證且仍為有效。但經調查該課程所獲證書己於112年5月11日到期，且未申請後續驗證，該公司卻直到113年1月29日前仍持續宣稱，造成消費者誤認，因此，聚億公司在廣告上的宣稱與事實不符，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定。

公平會提醒，業者若想要在廣告上強調取得通過第三方公正單位認證以彰顯自身商品優勢，應與事實相符，避免觸法受罰。

公平會 廣告

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