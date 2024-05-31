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CCL 醞釀漲價小幅影響成本 PCB 廠短期估多自行吸收

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

銅箔基板(CCL)廠與電子玻纖布等因生產成本墊高而醞釀漲價，部分產品已漲價，若後續更多產品議價成功，業界認為恐影響諸多PCB廠商生產成本同步提高。據了解，PCB廠短期估多自行吸收相關成本，主要是舊產品短期難以轉嫁，至於新產品則需看後續中高階成本上升情況和客戶議價溝通。

回應外界關注CCL漲價影響，臻鼎（4958）昨已指出，CCL 廠已經前來議價，目前還在協商中，若因應成本墊高，新料號不排除調漲。此外臻鼎預期 2027 年大陸以外的產能將從目前的 5%提 升至 15%。

法人也分析，CCL 漲價的影響來看，PCB 廠目前也都尚未提出要跟進漲價，主要是因為CCL 約占PCB 總成本的 10~20%，比重並不高，若僅小幅調漲，對毛利率影響並不顯著。

陸資銅箔基板（CCL）大廠建滔日前在本月已發布二度漲價通知，換算個別產品再漲約5%至10%，PCB關鍵材料銅箔基板的陸資廠開第一槍，率先反應需求與成本漲價，引發市場討論。法人看好，台廠CCL廠聯茂（6213）、騰輝（6672）、台燿（6274）及台光電（2383）等四家業者隨著PCB旺季到來，有望反應成本提高與需求提升。

對於漲價議題，台商CCL廠商個別策略不一，但多數已和客戶討論成本上升的情況，並部分漲價。騰輝22日提到，5月開始對一些比較低價的客戶調整價格1%至2%，6月開始仍要看同業調價情況而定。聯茂也提到，正和客人討論中。

台燿先前預告，就市場趨勢來看，預期中低階產品應該會先開始調漲，漲價是時間的問題。台燿22日指出，持續跟隨市場趨勢。台光電則說，不做第一個漲價的業者，但評估將成本反映給客戶。

PCB 台光電 漲價

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