鴻海股東會／董座劉揚偉：AI 伺服器市占拚達4成 將突破兆元
代工龍頭鴻海（2317）31日召開股東大會，董事長劉揚偉現身主持，並將說明集團各領域的最新發展情形。劉揚偉指出，今年旗下 AI 伺服器產品的市占可以達到4成（去年3成），而 AI 伺服器的營收貢獻也將突破兆元，他強調，AI 產業將維持不斷成長的態勢，而 AI 伺服器是鴻海可以取得一席之地的地方。
劉揚偉強調，「下一個兆元營收的產品」就是 AI 伺服器，事實上，目前旗下產品線已有多項都達到破兆元的規模，其中，手機就達到2.5兆元、伺服器也超過兆元、零組件也超過兆元，而自己認為，接下來可能超過兆元的業務，就是「AI 伺服器」了。
鴻海目前已成功入列輝達（NVIDIA）最強晶片GB200的首批合作名單，且最新超級 AI 伺服器 DGX GB200 也預計在下半年開始量產，並且GB200系列產品將以Rack 形式出貨，目前粗估的訂單量就高達5萬櫃，預計營收貢獻可達2.5兆至3.0兆元，因此鴻海可說是平台世代交替的大贏家，手握DGX GB200系統機櫃三大類新品（分別為：DGX NVL72、NVL32、HGX B200）。
供應鏈透露表示，在鴻海這次的三款產品當中，又以DGX NVL72是其中單價最高，算力也最強的系統，內建72顆B200 及36顆Grace CPU（等於搭載18台伺服器），同時搭配9台交換器，擁有超強性能。雖然整座機櫃由輝達主導設計不能修改，但該機櫃已交由鴻海百分之百包辦製作。
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