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劉揚偉：AI伺服器營收拚兆元 攜輝達攻AI機器人系統

中央社／ 台北31日電

鴻海今天上午在新北土城虎躍總部舉行股東會，董事長劉揚偉表示，AI伺服器將是鴻海集團下一個兆元營收產品，今年鴻海AI伺服器在集團整體伺服器占比可提升至4成，AI伺服器營收成長幅度超過4成。

劉揚偉透露，鴻海集團將與輝達（NVIDIA）合作生產AI機器人系統，一同合作軟硬體解決方案，鴻海也將在高雄設立AI效能實驗室。

鴻海上午舉行股東會，不到8時，已有不少小股東、投資機構法人代表、產業分析師等，搭乘ModelT電動巴士抵達現場。

劉揚偉致詞表示，今年是鴻海成立50週年，感謝股東長期支持，2023年集團營收規模超過新台幣6兆元，今天股東會以10大主題介紹成果。

劉揚偉表示，2023年儘管有高通膨等因素影響，集團仍繳出6.16兆元營收歷年次高成績，每股基本純益（EPS）10.25元，創16年來新高，鴻海以EPS極大化為目標，提升毛利率，今年董事會決議配發每股5.4元現金股利，創上市以來新高。

劉揚偉表示，全球資通訊產品包括手機、電腦、伺服器、穿戴裝置等，每2台就有1台是鴻海集團製造，集團在全球據點已有205個，據點持續增加中。

劉揚偉指出，鴻海集團轉型為智慧平台解決方案供應商，其中人工智慧AI領域，2023年鴻海集團在伺服器營收達到新台幣兆元，在全球市占率近4成；其中近3000億元規模，來自AI伺服器，占比約3成。

劉揚偉預期，今年鴻海集團AI伺服器在集團整體伺服器市占率可提升至4成，今年AI伺服器營收成長幅度可超過4成水準。他預期，AI伺服器將是鴻海集團未來主要成長動能之一，可成為鴻海下一個兆元營收產品。

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