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仁寶股東會／董座預告：智慧醫療、精準醫療成果將顯現

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
仁寶董座許勝雄。記者吳康瑋／攝影
仁寶董座許勝雄。記者吳康瑋／攝影

仁寶旗下代工大廠仁寶（2324）31日召開股東大會，針對公司近年營運狀況，董事長許勝雄指出，團隊在翁宗斌總經理堅持不懈的帶領團隊，不斷拉升毛利、淨利，繳出一張亮麗的成果，而去年度除一直推動ESG有關的企業管理經營管理機制，不斷優化團隊以及環境塑造，而自己認為，創新一直都是金仁寶集團很重要的基因。

事實上，仁寶近年持續推動多角化經營、積極降低庫存及調整產能，鎖定伺服器、汽車電子、穿戴裝置、手機和5G通訊等五大業務領域拓展。針對各產線佈局狀況，許勝雄表示，而仁寶在各個方面，都了很大程度的投入，也正式跨入智慧醫療、精準醫療領域，目前已陸陸續續產生績效跟成果。

仁寶近年積極衝刺醫療佈局，許勝雄日前透露，集團過去數十年都以生產硬梆梆的金屬零件為主，因此在自己如今有餘力幫助別人的時候，才會特地瞄準「智慧醫療」來切入。而集團在醫療事業的佈局，在代工廠當中也較為成熟，近年隨著毛利率大幅成長，目前已顯著優於PC。席捲而來的數位化浪潮，我們除已將各種應用技術實際導入，並在「智慧醫療、遠距醫療、精準醫療、及預防醫療」等收穫不錯的成績。

許勝雄指出，針對佈局「智慧醫療」市場的關鍵，自己認為除了良好的醫術、精良的裝備外，要做好醫療事業，最必須的重點，其實是必須具備充足的「慈悲心」，他分享，自己曾經看過有一個小朋友，因為自身缺陷導致他會無法預期的頻繁發生缺氧，這種情況就不是「良好醫術、精良裝備」能夠解決的問題，直至「再生醫療幹細胞」的出現、才得以救她一命。

仁寶 許勝雄

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