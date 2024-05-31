鴻海股東會／劉揚偉：AI 伺服器很快可以成為兆元營收產品線

鴻海（2317）31日舉行股東會，董事長劉揚偉指出，鴻海是AI伺服器領導廠商，今年鴻海AI伺服器預計將占整體伺服器業務比重達到四成以上，很快可以成為鴻海兆元營收產品線。

劉揚偉表示，鴻海整體伺服器領域，去年營收達到1兆元，囊括全球四成市占率，是世界第一，其中三成業績來自AI伺服器，也是全球第一。

劉揚偉指出，昨日跟輝達執行長黃仁勳餐會，有出現在媒體上，顯示我們夥伴關係非常緊密，加上鴻海在全球布局優勢，讓鴻海在AI伺服器領域成為領導廠商。

劉揚偉強調，預計今年鴻海AI伺服器市占率將達到四成，目前AI產業才在初期發展階段，研調機構預估AI產業未來7-8年產值將達到1兆美元，其中硬體占一半。

劉揚偉引用黃仁勳昨天餐會說的話，黃仁勳表示AI產業將超過100兆。劉揚偉相信這將是鴻海可以發揮的地方。

劉揚偉表示，今年鴻海AI伺服器預計將占整體伺服器業務比重達到四成以上，很快可以成為鴻海兆元營收產品線。

此外，劉揚偉表示，鴻海在半導體布局也順利擴展到AI伺服器，自行研發的功率、類比IC開始供應給伺服器客戶，出貨量將逐季增加，將強化鴻海整體伺服器實力。