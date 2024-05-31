仁寶股東會／董座許勝雄將交棒 談「下階段工作」

代工大廠仁寶（2324）31日召開股東會，將全面改選董事，董事長許勝雄也將交棒，許勝雄表示，自己在仁寶服務也40年了，企業運作要一代接著一代，他下階段要做的工作，是花更多時間關懷社會。

面對外界關注的董事改選交棒議題，許勝雄說，自己在仁寶服務也40年了，一直強調企業有很重要的責任，塑造好的經營環境，讓有能力、有理想、有抱負的同仁，透過組織把能力發揮出來，企業運作要一代接著一代。

許勝雄並說，今天股東會後董事會改選，新的接棒人選能為股東繼續創造永續環境，回報股東長遠支持與協助，自己最近也一直在說，人在事業中可能有小成就，但不是只有為了事業留下，還有生命上的成就。

許勝雄也透露，未來透過慈善基金會，花更多時間關懷社會，是他下階段要做的工作。

許勝雄將於今年股東會交棒，今年是他最後一次主持股東常會，許勝雄致詞時說，時間過得很快，仁寶成立至今已經40年了，在歷史的長河裡，有很多股東可能跟我們搭第一部車上來，也有中途下車、中途上車的股東，非常謝謝股東們這四十年來，在仁寶發展過程中，給予的協助、肯定、支持與鞭策。

許勝雄指出，去年從美中貿易戰到新冠疫情，甚至到後來的俄烏戰爭，全球都面臨產業很大的競爭態勢改變，包括短鏈、斷鏈、產業鏈重組，甚至因為疫情導致政府大量印鈔票、通膨高居不下，各國央行為遏止通膨又升息，造成全球經濟成長動能受到壓抑。

許勝雄表示，去年仁寶營收雖然掉到兆元以下，衰退12%左右，但總經理翁宗斌帶著團隊，拉升經營績效，不管毛利、毛利率、淨利率，及稅前或稅後獲利，都繳出他們努力的成績單。

許勝雄說，仁寶經過這幾年的紮根，除了過去既有的產品，也增加很多產業及營運項目，現在大家都在談AI，輝達的AI今年應該是元年，下半年會有更好的發展趨勢，仁寶在AI伺服器方面則還有努力空間。

不過，許勝雄指出，仁寶在車用電子、醫療、通訊產業都有很大的突破，尤其醫療方面，已進入智慧醫療、精準醫療、終端醫療裝置等領域，會陸續產生應有的績效與成果。

仁寶總經理翁宗斌也透露，瑞芳醫院今年9月動工，結合日照、長照服務，未來營運後將成為仁寶智慧醫療產品的實際應用場域。