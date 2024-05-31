仁寶股東會／董座許勝雄將卸任 親揭「下一階段」首要工作

金仁寶集團旗下仁寶（2324）31日召開股東大會，董事長許勝雄指出，仁寶成立至今已滿40年，而很多股東搭一部車就上來、雖然有些股東中途下車，但上車的股東還是很踴躍，而自己雖然即將卸任，但自己希望藉由一代、一代的傳承，讓整個企業運作更加順暢，自己認為這對組織運營一定會產生很大的幫助，自己也期待股東會後董事改選，會有好的成果。

許勝雄指出，產業從2023年遭遇中美貿易戰到新冠疫情，一路走到俄烏戰爭，全世界都面臨產業競爭體態的改變，包括短鏈、斷鏈、產業鏈重組等，而政府大量印鈔票之後，也導致利率高居不下 ，連帶影響通貨膨脹爆發，而台灣因為外部環境的關係，去年經濟成長率落在1.31，但企業面對大環境的變化，需要一直不斷進行調適。

許勝雄指出，自己在仁寶已經服務滿四十年，確實的顧好企業經營的重要責任，不過「好的經營環境」是要讓有理想的同仁可以晉升，自己也希望可以藉由一代、一代的傳承，幫助金仁寶走向50年里程碑，而目前金寶已滿50年、仁寶則滿40年，自己希望接棒的人能繼續衝刺「永續環境」目標、以回報各位股東長遠的支持和協助。